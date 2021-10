Las 7 horas que Facebook mantuvo en vilo al mundo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Fueron unas siete horas durante las cuales millones de personas, en varios países, sintieron que estaban aislados. Sorpresivamente, Facebook y sus plataformas Instagram y WhatsApp dejaron de funcionar sobre la hora 12.30 de Uruguay, hasta las 19.30 que lentamente volvieron a activarse.

“Disculpe, algo funciona mal. Estamos trabajando en ello y lo solucionaremos tan pronto podamos”, fue el mensaje que Facebook envió a sus usuarios al inicio de la crisis.



En el correr de la tarde, la red social no dio más explicaciones, mientras otras redes experimentaron un aumento de usuarios ya que la interrupción persistía desde hacía varias horas. “Los registros están subiendo en Signal (¡bienvenidos todos!)”, escribió la aplicación de mensajería en Twitter, que todavía estaba funcionando.

Casi cuatro horas después del comunicado oficial publicado por Facebook en Twitter, el director de Tecnología de la compañía, Mike Schroepfer, usó el mismo medio para pedirle perdón a los usuarios y contarles que está trabajando en reparar la falla que hizo caer a las tres plataformas.



“Mis más sinceras disculpas a todos los afectados por las interrupciones de los servicios de Facebook en este momento. Estamos experimentando problemas de red y los equipos están trabajando lo más rápido posible para depurar y restaurarlo cuanto antes”, escribió.



En el caso concreto de la popular aplicación de mensajería instantánea WhatsApp, cuando los usuarios enviaban mensajes, les aparecía la palabra “conectando” y el ícono de un reloj, pero el contenido no llega a enviarse a su destinatario.



Si bien ninguna de las empresas brindó información respecto del motivo de la caída a nivel global, hubo indicios de qué podría estar sucediendo. El tuit que realizó WhatsApp sobre la falla fue enviado desde un iPhone (y no como se hace en entornos corporativos desde una computadora), lo que dilucida un poco qué estaba sucediendo en las oficinas de Facebook, donde al parecer no funcionaron ninguna de sus herramientas.

Los expertos suponen que se trató de un problema de configuración de DNS, el servicio que permite unir una dirección (www.facebook.com) con un servidor específico vía su número IP; en detalle, un cambio en la configuración de los servidores, hecha por Facebook, borró las rutas de conexión entre servidores del protocolo BGP, que hizo que los servidores DNS de Facebook quedaran inaccesibles.



“Es como si ingresáramos la dirección de nuestra casa en Google Maps y nos dijera que sí, la dirección está ahí, pero no sabe cómo llevarnos, ni dónde queda exactamente. Y no existe, en este caso la opción de ir caminando o en transporte público”, explicó el diario La Nación.

Un hombre usando un celular. Foto: AFP

La interrupción de ayer se produce un día después de que una exempleada filtró documentos de Facebook que afirman que sus productos alimentan el odio y dañan la salud mental de los niños, apareciera en la televisión para revelar su identidad.



Frances Haugen, una especialista de datos de 37 años de Iowa, ha trabajado para empresas como Google y Pinterest, dijo en una entrevista con el programa de noticias de CBS 60 Minutes que Facebook era “sustancialmente peor” que todo lo que había visto antes. El vicepresidente de política y asuntos globales de Facebook, Nick Clegg, rechazó con vehemencia la afirmación de que sus plataformas son “tóxicas” para los adolescentes, días después de una tensa audiencia de varias horas en el Congreso en la que los legisladores estadounidenses interrogaron a la empresa sobre su impacto en la salud mental de usuarios joven.

La caída de internet de Facebook, Whatsapp e Instagram afectó a usuarios en Estados Unidos, México, España, Francia, Rumanía, Noruega, Georgia, Grecia y Uruguay y los vecinos de la región.



Aunque es relativamente normal que plataformas de internet sufran interrupciones temporales del servicio, normalmente son por menos de dos horas y no de siete como en este caso.

Mark Zuckerberg, el principal de Facebook, sufrió en su propio bolsillo las consecuencias de la caída de su red social.



Su fortuna se vio reducida ayer lunes en unos 5.900 millones de dólares tras una mala sesión en Wall Street en la que la red social cayó un 4,9%. Según Forbes, este descenso supone que la fortuna de Zuckerberg haya quedado en 117.000 millones de dólares, lo que lo relega al sexto puesto de las personas más ricas del mundo.



Bloomberg, por su parte, calcula que el creador de Facebook acumula ahora 121.000 millones de dólares, por lo que sería el quinto más rico del planeta, por detrás de Bill Gates.



En total, Facebook ha perdido un 7,74% en Wall Street en los últimos cinco días, y más de un 13% en el último mes.

Facebook es una de las mayores capitalizaciones bursátiles de Wall Street, detrás de Apple, Microsoft, Google o Amazon. (Con información de AFP, EFE, El País de Madrid y La Nación/GDA).