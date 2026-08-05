Hacía un reto para TikTok disfrazado de repartidor y fue asesinado a balazos durante la transmisión en vivo

Un influencer mexicano fue asesinado a balazos la noche del martes mientras realizaba una transmisión en vivo en sus redes sociales. El ataque ocurrió en las inmediaciones de un centro comercial de Culiacán, la capital de Sinaloa, frente a la sede de la fiscalía local.

La víctima se encontraba filmando un reto junto a dos amigos cuando fue abordada por desconocidos que le dispararon en la cabeza desde una moto.

La violencia contra creadores de contenido en Culiacán

La víctima fue identificada como César Gastelum, un joven de unos 25 años que acumulaba más de 500.000 seguidores en la plataforma TikTok, donde compartía habitualmente videos sobre estilo de vida. En el momento del ataque, el joven realizaba un reto junto a dos allegados y vestían prendas de repartidores de comida a domicilio.

Las imágenes captadas durante la emisión muestran el instante preciso en que una motocicleta con dos ocupantes se detuvo junto al grupo. De inmediato, el acompañante le disparó directamente a la cabeza. Aunque la señal original se cortó de forma abrupta tras la agresión y fue dada de baja posteriormente por la plataforma, diversos portales de noticias locales conservaron fragmentos del material e imágenes del homicidio.

Advertencia: imágenes sensibles

#ÚLTIMAHORA 🚨⚠️I IMAGENES SENSIBLES⚠️



Ejecutan en VIVO al influencer César Gastélum en #Culiacán, #Sinaloa. Fue interceptado por dos hombres en motocicleta que le dispararon a quemarropa al exterior de establecimiento de comida rápida en Tres Ríos. #ABCDNoticias pic.twitter.com/epfU0dBBXG — ABCD NOTICIAS OFICIAL (@NoticiasAbcd) August 5, 2026

Las investigaciones sobre el crimen en Sinaloa

En primera instancia, los reportes policiales informaron sobre el fallecimiento de un repartidor. Sin embargo, la revisión de la grabación y las declaraciones de testigos presenciales permitieron confirmar que la persona fallecida era César Gastelum. Tras el tiroteo, efectivos del Ejército de México y la policía acordonaron la zona comercial para permitir las tareas de los peritos forenses.

César Gastélum Foto: captura de video de TikTok

La zona donde ocurrió el asesinato es escenario de enfrentamientos entre carteles del narcotráfico que se disputan el control territorial. Reportes de la prensa local señalan que una decena de creadores de contenido han sido asesinados en los últimos años en Sinaloa, varios de ellos por presuntos vínculos con organizaciones criminales.

Con información de AFP