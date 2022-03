Guerra puede provocar "la mayor crisis de oferta" de petróleo en el mundo, dice estudio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) alertó este miércoles del riesgo de que se produzca "la mayor crisis de oferta (de petróleo) en décadas", ante la posibilidad de que desaparezca del mercado una parte importante de la producción rusa sin que se perciba voluntad de la OPEP de compensarla.

En su informe mensual sobre el mercado del petróleo, la AIE revisa fuertemente a la baja sus previsiones de la demanda global para este año como efecto de la escalada de precios del barril a causa de la invasión rusa de Ucrania, que va a reducir el crecimiento económico.



En concreto, recorta en 1,3 millones de barriles diarios las proyecciones de consumo entre el segundo y el cuarto trimestre que había hecho hace solo un mes, y eso significa 950.000 barriles diarios menos de media en el conjunto de 2022.



Eso significa que la demanda mundial se quedará en 99,7 millones de barriles diarios, 2,1 millones más que en 2021.

Pero más allá de estas cifras calculadas en un momento de gran incertidumbre sobre la evolución y las implicaciones de la guerra y de una enorme volatilidad, el principal mensaje de la agencia -que reúne a los países desarrollados que están en vanguardia de las sanciones contra Moscú- es el peligro real de que falte petróleo.



Los autores del estudio dan por hecho que desde abril van a desaparecer del mercado 3 de los 8 millones de barriles diarios que exporta Rusia, por efecto de las sanciones pero también porque muchos de sus habituales compradores están evitando el petróleo ruso.



Pero las cosas podrían no quedarse ahí, y por eso no descartan que la condena pública del ataque ruso de Ucrania eleve todavía más esa cifra teniendo en cuenta los comportamientos que se están observando, que ya han obligado a que las ventas de crudo ruso se estén haciendo con rebajas récord.



El problema es que el mismo tiempo, en su reunión del pasado día 2 la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus socios afirmaron que no hay escasez de oferta y únicamente prevén sacar al mercado 400.000 barriles diarios adicionales.