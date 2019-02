Maduro "quiere mover entre US$ 1.000 y 1.200 millones desde Bandes a Uruguay"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El venezolano Juan Guaidó agradeció este mediodía a los países de Europa que lo reconocieron como presidente encargado del país caribeño y denunció que el gobierno de Nicolás Maduro intenta "mover entre US$ 1.000 y US$ 1.200 millones desde Bandes a Uruguay".

En conferencia de prensa, Guaidó dijo que el régimen de Maduro "está tratando de mover, desde Bandes, un dinero que está en una de las cuentas a Uruguay". En este sentido expresó: "El llamado es a Uruguay" para "que no se presten para que roben el dinero".



Al referirse a la cifra estimada señaló: "Podemos estar hablando de entre US$ 1.000 y US$ 1200 millones". Según Guaidó la información le llegó "de altos funcionarios del Bandes, porque saben que lo que protege el Estado de Derecho es la Constitución y están del lado de la Constitución. Quieren robarse el oro y manejar los fondos públicos descaradamente".

Guaidó se refirió a la entrevista que Maduro concedió al periodista Jordi Évole para el programa español Salvados y afirmó que desde su proclamación como presidente encargado "hemos logrado no solamente visibilizar la crisis. (Vimos) Como ayer quien usurpa (el Palacio de) Miraflores niega ayuda humanitaria y dice que es limosna, como niegan que se mueren niños de hambre, como niegan la crisis de pacientes renales. Hay mucha maldad para poder negar e invisibilizar, pero los tres millones de embajadores que llevan tatuado a Venezuela en su corazón han hecho su trabajo", indicó en referencia a los migrantes de ese país.



Manifestó, además, su "agradecimiento profundo a ese pronunciamiento en bloque de la Unión Europea" y afirmó que "también esperamos por Italia", que hasta el momento no lo reconoció.



Luego, se dirigió a las Fuerzas Armadas venezolanas: "Las FFAA son un elemento al que le hemos hablado muy claro. Ya inició el acopio (de ayuda humanitaria) en Cúcuta (Colombia). En los próximos días tendrán una decisión muy importante en sus manos: seguir del lado de algo que está aislado y no protege a nadie o del lado de la humanidad, de la necesidad de todos esos pacientes que necesitan que ingrese esa ayuda que va a salvar vidas".



"Soldado, eso puede salvar a tu mamá, a tu hija, a tu hijo. ¿Le vas a negar esa ayuda a tu familia de abrir el corredor humanitario y vivir en un país mejor? El momento es ahora, soldado de la patria. Y si tienen dudas vean la entrevista de ayer, pregúntenle a su familia qué es lo correcto en este momento. Soldadas y soldados, seguimos esperando por ustedes", afirmó.