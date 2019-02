¿Qué dijo Maduro cuando el periodista español le hizo escuchar un audio de Mujica?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La entrevista que se emitió el domingo en La Sexta de España está dando que hablar. En medio de la crisis institucional que vive Venezuela, con el ultimátum de los países europeos al llamado a elecciones vencido y un país reclamando el fin del gobierno chavista, Nicolás Maduro charló por más de una hora con el periodista español Jordi Évole. En la entrevista, hubo varios momentos tensos. Uno de ellos fue cuando le hizo escuchar el audio de José Mujica en M24.

Évole: "Un símbolo de la izquierda internacional, el presidente de Uruguay (sic), el expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, decía esto sobre la situación de Venezuela esta última semana" y reproduce el audio:

"Amigos, cómo está la situación, por disparatada que parezca la propuesta de elecciones totales hecha por la Europa mal que mal daría una salida. Todo esto se puede criticar por principios pero la peor alternativa es la guerra" dice Mujica en el video.

"Es verdad, la peor alternativa es la guerra y nosotros nunca iniciaremos la guerra con nadie" dice Maduro. Ante la repregunta del periodista de la sugerencia de Mujica de llamar a elecciones, Maduro insiste: "Yo no he hablado con él, no sé cuál es su pensamiento político. No he hablado con Pepe desde hace mucho tiempo, he hablado con mucha gente amiga de Uruguay y con amigos de él. No he hablado con él para saber cuál es su pensamiento más íntimo" dice. El periodista lo interrumpe: "Pero es que Pepe habla por Pepe". "Tu no puedes hablar por Pepe, ni siquiera por una grabación. En Venezuela estamos transitando una agresión" finaliza Maduro visiblemente molesto.

Maduro fue consultado también sobre la detención de periodistas españoles en Caracas. Dijo que fue un chequeo de 24 horas, "normal como en todos los países" y que la difusión es una campaña de los medios de comunicación internacionales. "¿Si esto acaba mal, usted se sentirá responsable?" le consulta Évole y Maduro insiste que "esto no va a acabar mal" porque el chavismo tiene 20 años de luchas. " Nosotros somos de verdad, una fuerza popular con carácter histórico con un proyecto y con el liderazgo del país" agregó.