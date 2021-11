Golpe maestro: una pareja logró robar una botella del vino más caro del mundo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un impactante robo sacudió al sector gastronómico español. Días atrás, dos personas lograron hurtar 45 botellas de vino, entre las que se encontraba una que era particularmente costosa: tiene 215 años de antigüedad y vale 350.000 euros (unos US$ 407.000). La bebida en cuestión pertenecía a la colección de Atrio, un hotel de alta categoría en la ciudad de Cáceres, ubicada en el oeste del país europeo.

Todo ocurrió entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de octubre. De acuerdo con lo informado por José Polo, uno de los dueños del complejo hotelero y gastronómico que sufrió el golpe, se trató de un plan maestro. “Eran profesionales, sabían perfectamente lo que hacían’', manifestó el empresario y coleccionista de vinos a la agencia AP.

Polo decidió hacer pública la situación ya que cree que esas botellas aparecerán en el mercado negro, y si esto ocurre existe la posibilidad de atrapar a los autores del hecho. Sin embargo, y según confirmó David Remartínez, crítico gastronómico, se trata de “centilitros de un líquido que nadie asegura que se pueda consumir”. En ese sentido, explicó: “Las botellas no se podrán vender en el mercado, en público, pero hay un mercado oculto que las intercambia’'.



Por el momento, los sospechosos son un hombre y una mujer que hablaban en inglés. La pareja se registró en el lugar y no llamó la atención de los empleados en lo más mínimo. Tras hacer el check-in, cenaron en el restaurante del hotel, de donde sustrajeron las costosas botellas.



En determinado momento, hicieron una nueva orden de comida al recepcionista y allí el hombre logró ingresar a la bodega sin forzar ninguna de las puertas, ya que estaban abiertas. Luego, y con mucho disimulo, pagaron la cuenta con tarjeta de crédito y se retiraron... con las botellas.



“Fue como de película y de una limpieza extraordinaria”, explicó Polo. Entre el lote de botellas robadas hay un ejemplar de Chateau d’Yquem de 1806 y algunas de vino de Romanée-Conti, un fabricante de Borgoña, en la Francia del siglo XIX.



“Esas botellas están muy numeradas y controladas. Esa Yquen de 1806 es única. Todo el mundo sabe que es nuestra’', destacó el empresario. “Si se llevan dinero da mucha pena pero es que conseguir estas botellas es una tarea ardua. Nos han hecho mucho daño pero me voy a dar un día de luto porque la vida continúa y seguiremos contando nuestra historia y, ahora ya, hasta el robo formará parte de la historia de Atrio”, aseguró.



Por su parte, la Policía Nacional de España en Cáceres confirmó que tras la denuncia por el robo se abrió una investigación para encontrar a los autores del hecho.