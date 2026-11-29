Llegó al poder en Chile con la promesa de mano dura contra los delincuentes. Ocho meses después, José Antonio Kast afronta la mayor crisis de su gobierno luego de que su ministro de Justicia concediera rebajas de penas a 56 pederastas.

La controversia golpea al presidente en su momento de más baja popularidad. Según la encuestadora Criteria, su aprobación cayó del 50% tras asumir el poder en marzo al 23%, arrastrada por el desempleo y una economía cerca de la recesión.

A fines de octubre, el mandatario denunció las reducciones de condenas en un mensaje televisado: “No hay explicación técnica ni criterio ni procedimiento administrativo que pueda justificar ante una víctima que su agresor salga antes de la cárcel (...) el Estado les falló”. Pero pese a ello se niega a pedir la dimisión de su ministro.

“El ministro cuenta con todo mi respaldo”, declaró la semana pasada sobre Fernando Rabat, el titular de Justicia responsable de los decretos que dejaron en libertad a decenas de violadores y abusadores de menores. Cuestionado incluso en el oficialismo, el ministro enfrenta este lunes en el Congreso una acusación impulsada por diputados opositores. Si fuera aprobada, Rabat quedará suspendido y luego el Senado decidirá si lo destituye en un juicio político. Casi ocho de 10 chilenos rechazan su continuidad, según la encuestadora Criteria. El pronóstico del voto aún es reservado. El centrista Partido de la Gente, indeciso sobre la acusación, tiene 14 diputados que pueden inclinar la balanza.

La oposición también le enrostra a Rabat recortar las penas a tres sentenciados por crímenes durante la dictadura de Augusto Pinochet sin respetar estándares internacionales.

La oposición acusa a Rabat de incumplir una ley de 2022 que impedía rebajar penas a condenados por delitos sexuales contra menores. Rabat alega que siguió un criterio de la Corte Suprema: la norma de 2022 no puede aplicarse de manera retroactiva.

AFP