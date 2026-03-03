Francia anuncia refuerzo de arsenal nuclear

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció ayer lunes que el país aumentará el número de ojivas nucleares, y adelantó una cooperación más estrecha con un grupo de ocho países de la Unión Europea (UE) para proteger al continente.

Desde la base de submarinos nucleares de Île Longue, en el oeste de Francia, Macron explicó que en “un periodo de agitación geopolítica plagado de riesgos” era necesario “reforzar” la capacidad de “disuasión nuclear ante múltiples amenazas”.

El presidente francés, a poco más de un año de dejar el gobierno, aseguró que ocho países europeos, entre ellos Alemania, Polonia y Reino Unido, aceptaron participar en lo que llamó un estrategia de “disuasión avanzada”.

Desde el regreso a la Casa Blanca de Donald Trump, la UE ha abogado por reforzar la estrategia de defensa ante la incertidumbre del compromiso estadounidense con sus aliados de la OTAN.

En un comunicado conjunto después del discurso de Macron, Francia y Alemania dijeron que esta estrategia “se sumaría, no sustituiría, a la disuasión nuclear de la OTAN”.

En su intervención, Macron aseguró que modernizar su arsenal nuclear era “esencial”. “Por eso he ordenado un aumento del número de ojivas nucleares”, agregó.

Francia es la única potencia nuclear de la UE desde la salida del Reino Unido del bloque. El país cuenta con el cuarto mayor arsenal del mundo, estimado en unas 290 cabezas, lejos de los miles con lo que contarían Estados Unidos y Rusia.

La nueva doctrina nuclear de Macron responde en parte a la agresividad de Rusia y el distanciamiento del tradicional aliado estadounidense, que incluso amenazó con usar la fuerza para arrebatarle Groenlandia a Dinamarca, un miembro en la OTAN.

Las garantías de funcionarios estadounidenses de que el paraguas disuasorio de Washington seguiría cubriendo a Europa en el marco de la OTAN no lograron apaciguar los temores europeos. “La disuasión avanzada que proponemos es un esfuerzo distinto, que tiene su propio valor y es totalmente complementario al de la OTAN”, dijo Macron.

Este anuncio se produce a poco más de un año de las elecciones que designarán al sucesor de Macron, quien no puede presentarse tras agotar dos mandatos. En los sondeos parte como favorito el partido Reagrupación Nacional de Marine Le Pen, de extrema derecha y euroescéptico.

AFP