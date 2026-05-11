Final del recuento para definir al rival de Keiko Fujimori a la presidencia de Perú se conocerá en pocas horas

El cómputo final de votos de las elecciones presidenciales de Perú se acerca a su final, con solo 418 actas impugnadas por resolver, y ya se anticipa que la definición del candidato que competirá con la derechista Keiko Fujimori en segunda vuelta será muy ajustada, con unos 13.000 votos de diferencia hasta el momento, de acuerdo al conteo al 99,5 % difundido ayer domingo. De acuerdo a la plataforma de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Fujimori mantiene 17,17% de la votación con 2.865.593 boletas válidas, seguida por el izquierdista Roberto Sánchez con 11,99%, que equivale a 2.001.649 votos, y el ultraderechista Rafael López Aliaga con 11,91%, que son unos 1.988.394 votos.

La diferencia entre Sánchez y López Aliaga es de 13.255 boletas, cifra que ha ido bajando en los últimos días y revela la intensa competición de los postulantes.

De un total de 92.766 actas de votación en los comicios generales, realizados el 12 y 13 de abril pasado, sólo resta por incluir los votos de 418 actas que fueron enviadas a los Jurados Electorales Especiales (JEE) para resolver impugnaciones o errores en la consignación de los votos.

El cómputo completo debe concluir en las próximas horas con la expectativa de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) realice la proclamación de los ganadores para la segunda vuelta presidencial el próximo 7 de junio.

Fujimori

En otros asuntos, la candidata presidencial peruana Keiko Fujimori afirmó que, a pesar de que Perú tiene hoy en día ocho veces más presupuesto que en la década que gobernó su padre, Alberto Fujimori (1990-2000), su país tiene un Estado en “total abandono”.

La candidata derechista declaró que “después de muchos años de abandono, las políticas públicas y programas” tienen que estar enfocados en las madres de familia. Recordó que en su reciente visita por ciudades de la Amazonía, donde recibió una alta votación en primera vuelta, fue recibida con “profunda gratitud” porque su padre fue el único mandatario que había trabajado por las localidades más alejadas de la selva peruana. En ese sentido, anunció en el Día de las Madres, que en un eventual gobierno suyo va a repotenciar los comedores populares y las ollas comunes dirigidas por mujeres de zonas vulnerables, a quienes entregará un bono de reconocimiento de 500 soles (145 dólares) mensuales por ese trabajo.

EFE