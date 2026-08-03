Voraces incendios forestales y miles de evacuados en el estado de Washington, Estados Unidos

Voraces incendios forestales devastaron ayer domingo gran parte de la ciudad de Spokane, en el estado de Washington, noroeste de Estados Unidos, donde miles de personas estaban bajo órdenes de evacuación. El estado de Washington atraviesa su cuarto año consecutivo de sequía y las autoridades advierten que la temporada de incendios de 2026 ya figura entre las más intensas desde que existen registros.

Los tres incendios activos en la ciudad, de unos 230.000 habitantes, y sus alrededores arrasaron ya unas 2.200 hectáreas en total, según CNN.

Imágenes publicadas en X por Natalie Grant, presentadora del canal de televisión local KXLY 4 News Now, muestran casas de las que sólo quedan la chimenea y algunos muebles ennegrecidos por la ceniza. Según lacadena, no menos de 600 edificios resultaron dañados.

El fuego mayor, bautizado Old Trails, se adentró en la ciudad tras cruzar el río Spokane el sábado, reportó el periódico Spokesman-Review. Videos grabados por los residentes mostraban casas devoradas por las llamas o reducidas a cenizas, mientras el fuego, avivado por el viento, avanzaba de forma incontrolable en condiciones de calor intenso y sequía extrema. Las condiciones meteorológicas seguían siendo propicias para la propagación de las llamas ayer domingo.

Largas filas de vehículos se veían en las carreteras tras la emisión de una alerta de evacuación de máximo nivel para amplias zonas del norte de Spokane. En algunos barrios, cubiertos por densas columnas de humo, algunas casas explotaron con fuertes detonaciones, informó este diario local.

La Guardia Nacional de Washington dijo en X que estaba “movilizando unidades rápidamente” para ayudar a combatir las llamas en la ciudad. Este cuerpo de reserva afirmó también que sus fuerzas aéreas habían descargado cerca de 3,5 millones de litros de agua en 137 horas para apagar estos incendios. El gobernador Bob Ferguson declaró el estado de emergencia, que incluye la prohibición de quemas al aire libre hasta el 30 de septiembre.

“Nuestra sequía sin precedentes y los fuertes vientos están creando condiciones peligrosas en todo el estado”, dijo en un comunicado.

AFP