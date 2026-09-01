Una niña de 8 años murió tras contraer una ameba comecerebros al nadar en un lago de EE.UU.

Lilian Smart, una niña de ocho años oriunda de Louisiana, Estados Unidos, murió en un hospital tras contraer una rara ameba comecerebros después de nadar en un lago cerca de su casa.

El departamento de salud de la localidad estadounidense explicó que la niña contrajo una bacteria, llamada Naegleria fowleri, mientras nadaba en el lago Clairborne, que queda a una 30 millas al noroeste de Ruston.

Se trata de una ameba microscópica que se desarrolla en el agua fresca y tibia, y puede causar una infección neurológica cuando el agua que contiene la ameba entra a la nariz y llega al cerebro, según explicaron las autoridades. La ameba no causa la infección si se traga y no se transmite de persona a persona.

Lilian Smart, niña oriunda de Louisiana que falleció tras contraer una enfermedad. Foto: Love for Lilian en Facebook.

"Es una infección extremadamente rata, pero en casi todos los casos fatal", explicó el departamento de salud en un comunicado consignado por CNN.

En Estados Unidos se han registrado 180 casos entre 1937 y 2025, tres de ellos en Louisiana. La mayoría estuvieron concentrados en los departamentos del sur y el centro de Estados Unidos, pero investigaciones recientes señalan que el cambio climático está afectando la temperatura del agua en otras zonas del país norteamericano, lo que expande los lugares donde la ameba puede encontrarse.

Los síntomas de la infección por la ameba pueden incluir dolor de cabeza, fiebre, nausea y vómitos. Se trata de una enfermedad difícil de detectar y que progresa rápidamente, provocando contracturas en el cuello, confusión, alucinaciones y pérdida del equilibrio.

Un caso similar ocurrió en 2019: la víctima tenía 10 años

Años atrás, se registró un caso similar al de Smart en el estado de Texas. Una niña, llamada Liliy Mae, contrajo la enfermedad tras meterse a nadar en el río Brazos y luego en el lago Whitney, cerca de Waco. Mae comenzó a presentar dolores de cabeza y fiebre, lo que preocupó rápidamente a su familia.

"Estaba incoherente, no respondía y rápidamente fue llevada a la sala de emergencias", señaló la familia en su momento. Si bien en principio recibió un tratamiento contra la meningitis viral y bacteriana, luego de una punción lumbar descubrieron que en realidad había contraído la "ameba comecerebros". Tras estar internada una semana, la niña falleció.

Con información de AFP