Un apostador en el Reino Unido ganó por primera vez un premio de Powerball de US$ 1 millón

El sorteo de Powerball realizado este lunes 31 de agosto de 2026 no tuvo ningún ganador en el premio mayor, pero sí se repartieron dos premios millonarios, y uno de ellos fue en el Reino Unido. Es la primera vez que se registra un ganador de US$ 1 millón desde el otro lado del océano Atlántico desde la reciente expansión de la popular lotería estadounidense hacia el territorio británico.

Esa persona del Reino Unido y otro apostador en Nueva York fueron los dos grandes ganadores de la última edición de Powerball. Ambos se llevaron US$ 1 millón por acertar a las cinco bolillas blancas durante el sorteo, sin usar la opción de Power Play, lo que habría multiplicado sus ganancias por dos.

Resultados oficiales del Powerball del lunes 31 de agosto

Los números ganadores del Powerball de este lunes fueron: 11, 17, 25, 37, 49, y la bolilla roja fue 10.

De haber acertado a una bolilla más, cualquiera de los dos participantes se podrían haber llevado el jackpot de US$ 134 millones que tenía en juego el sorteo, con opción de recibir US$ 58,1 millones en un solo pago en efectivo.

Como el pozo máximo quedó vacante, para el próximo sorteo de Powerball, que se realiza el miércoles 2 de setiembre, el jackpot ascenderá a US$ 146 millones.

En la edición de este lunes tampoco hubo aciertos en la modalidad de juego Double Play, cuyos números ganadores fueron: 4, 26, 28, 44, 67, y la bolilla roja fue 20.

Apertura internacional y premios acumulados en el pozo histórico

Esta edición marca un hito en la expansión global del juego. Desde el sorteo del 22 de julio de este año, el público del Reino Unido puede adquirir apuestas para el Powerball en simultáneo con EE.UU., luego del acuerdo lanzado por la Lotería Nacional británica.

Lotería estadounidense Powerball. Foto: Canva.

El incremento en la cantidad de participantes busca acelerar el ritmo con el que aumentan las sumas acumuladas. Los boletos de Powerball adquiridos en el Reino Unido se destinan únicamente a engrosar el premio mayor de Powerball, sin intervenir en los premios de menor categoría.

Las jugadas tienen un costo de US$ 2 y se comercializan en 45 estados norteamericanos, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, las Islas Vírgenes de los EE.UU. y el Reino Unido.