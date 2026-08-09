Seis países de América Latina figuran en la lista de Forbes sobre los mejores lugares para jubilarse en 2026

El número de jubilados estadounidenses que optan por vivir fuera de Estados Unidos ha aumentado en la última década, alcanzando a 712.000 personas que reciben beneficios del Seguro Social en el exterior al cierre de 2024, un 20 % más que hace 13 años. Diversos factores motivan esta tendencia: costos de vida más bajos, una vida diferente y, en muchos casos, un ambiente político más amigable. Para orientar a quienes consideran esta posibilidad, la revista Forbes seleccionó 24 países en cinco continentes, destacando seis naciones en América Latina por sus ventajas para los estadounidenses buscando retirarse en el extranjero.

Entre los países latinoamericanos destacados en la lista están Argentina, Colombia, Costa Rica, México, Panamá y Uruguay, cada uno con particularidades en cuanto a costos, clima, requisitos migratorios y calidad de la atención médica.

Uruguay y otros destinos latinoamericanos elegidos por Forbes en 2026

Uruguay aparece como un destino atractivo para jubilarse por su estabilidad democrática, excelentes playas y calidad de salud accesible, según Forbes. El costo de vida en Uruguay es aproximadamente un 40 % menor que en Estados Unidos. El sistema nacional de salud, la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), está disponible para los retirados extranjeros, junto con opciones privadas económicas. Para obtener la residencia permanente, los jubilados estadounidenses deben demostrar ingresos anuales de alrededor de US$ 30.000. Uruguay no grava la renta de jubilación extranjera y no tiene tratado de doble imposición con EE.UU. Las ciudades más populares que figuran en el artículo de Forbes son Montevideo, Colonia, cercana a Buenos Aires, y las ciudades costeras de Atlántida y Punta del Este.

Vista aérea de la ciudad de Montevideo. Ignacio Sanchez/Archivo El Pais

Argentina ofrece una rica mezcla cultural europea y latina, con costos de vida a la mitad que en EE.UU. y buena salud en grandes ciudades, de acuerdo con la revista estadounidense. Requiere demostrar US$ 24.000 anuales para visados de jubilación renovables anualmente.

En tanto, Colombia destaca por su clima cálido, atención médica superior y asequible, y la facilidad para obtener visados por ingresos anuales de aproximadamente US$ 17.500.

Costa Rica también aparece en la lista por combinar biodiversidad, bajo costo y sistema de salud público accesible con ingresos exigidos menores (US$ 12.000 anuales) para la residencia por jubilación.

San José, Costa Rica.

Por su parte, México sigue siendo popular debido a su proximidad de Estados Unidos, costos a la mitad de su vecino al norte y la posibilidad de usar Medicare en EE.UU. Los visados permanentes suelen requerir ingresos de US$ 74.000 anuales o ahorros de US$ 300.000 para parejas.

También se encuentra Panamá, que ofrece clima soleado, costo de vida un tercio menor que EE.UU., excelente salud y un visado pensionado que demanda un ingreso mínimo de US$ 15.000 anuales, además del uso del dólar estadounidense como moneda oficial.

Ciudad de Panamá. Carlos Lemos/EFE

En suma, estos países ofrecen a los jubilados estadounidenses alternativas con costos menores, atención médica accesible y estilos de vida diversos, desde playas y climas tropicales hasta ciudades culturales y montañosas. Cada destino presenta particularidades en requisitos migratorios, lenguas y riesgos climáticos que los interesados deben considerar cuidadosamente.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.