Números ganadores de Mega Millions del martes 25 de agosto de 2026: los resultados del último sorteo

La conocida lotería Mega Millions se sortea de forma bisemanal en Estados Unidos. Se puede jugar en un total de 47 localidades, siendo estas 45 estados (todos menos Alabama, Alaska, Hawái, Nevada y Utah), además de Washington DC y las Islas Vírgenes.

Se lleva a cabo cada martes y viernes en el mismo horario, a las 23:00 del horario del este (ET) o 20:00 del horario del Pacífico (PT).

Los resultados del Mega Millions del martes

El sorteo de este martes 25 de agosto tenía un "jackpot" que ascendía a US$ 130 millones y sus números ganadores fueron 7, 10, 47, 48, 50, 14, siendo la Mega Ball dorada la 14. En esta ocasión, nadie se llevó el premio mayor, aunque una persona en Nuevo México acertó en cinco bolillas, y se llevó el premio de US$ 2 millones.

El próximo sorteo de Mega Millions tendrá lugar el 28 de agosto de 2026, en su horario usual. El jackpot para esta edición ascenderá a US$ 145 millones.

Cómo jugar a Mega Millions

Para entrar al sorteo, se debe elegir seis números que componen la jugada. Cinco de estos –las bolas blancas–, deben estar entre el 1 y el 70, mientras que el sexto –la Mega Ball dorada– estará en el rango del 1 al 24. El boleto de Mega Millions cuesta US$ 5 desde abril de 2025.

El premio mayor o el bote se obtiene acertando los seis números ganadores del sorteo. Su valor varía en función de las ventas y se anuncia antes de cada edición de Mega Millions.

Boleto de Mega Millions. Foto: KPBS



Hay nueve posibles combinaciones ganadoras en Mega Millions, con premios que varían desde el jackpot hasta los US$ 10.

Las combinaciones que dan premio son las siguientes:

• El bote o premio mayor se gana acertando las cinco bolillas blancas y la Mega Ball dorada. La probabilidad de que esto suceda es de una entre 290.472.336

• Acertando las cinco bolas blancas, se ganará US$ 2 millones. Hay una probabilidad de una entre 12.607.306 en acertar este premio

• Con cuatro blancas y la dorada, se obtienen US$ 20.000

• La coincidencia de cuatro bolas blancas dará US$ 1.000

• Si se aciertan tres blancas y la dorada, se obtienen US$ 400

• Con tres bolas blancas, o dos blancas y la dorada, se obtendrán US$ 20

• Acertar una blanca y una dorada, se premiará con US$ 14

• Por último, si coincide solamente la Mega Ball dorada, se ganarán US$ 10

Las probabilidades de ganar un premio en Mega Millions son de una en 23.

Además, al momento de apostar, cada sorteo tiene incorporado un multiplicador, llamado Megaplier. Este hace que todos los premios, excepto el mayor, aumenten su monto en dos, tres, cuatro, cinco o 10 veces su monto. Este se determina antes de cada sorteo, mediante la extracción de una bola que puede decir 2X, 3X, 4X, 5X o 10X.

El Megaplier automático para cada sorteo se implementó en abril de 2025, razón por la que todos los premios que no sean el premio mayor aumentaron en esta nueva versión de Mega Millions.

El multiplicador mínimo que se aplica es 2X, por lo que, por ejemplo, si antes se ganaba US$ 1 millón por una combinación, ahora son US$ 2 millones de ganancias.

Para comprobar dónde apostar a Mega Millions en cada estado o territorio, basta con acceder a sus sitios web, que se encuentran detallados en este mapa .

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.