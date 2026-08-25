Mark Cuban quiere reducir la desigualdad en EE.UU. y propone que las empresas paguen más impuestos o den acciones a empleados

El empresario Mark Cuban es quizá el multimillonario que más interés ha expresado en reducir la desigualdad de la riqueza en Estados Unidos, una tendencia que se ha disparado en los últimos años, y recientemente presentó una idea para distribuir los recursos más equitativamente entre la población.

Los datos de la Reserva Federal estadounidense indican que la los hogares de ingresos bajos y medios se están quedando cada vez más rezagados en comparación con el sector más rico de la población en Estados Unidos.

Cuban ha intentado hacerle frente a esta tendencia con sus propios emprendimientos. Recientemente, contó en el podcast What It Takes que su compañía de medios, Broadcast.com, compartió parte de sus acciones con más de 300 empleados antes de ser adquirida por Yahoo, y que esos funcionarios pasaron a ser millonarios, según la revista estadounidense Fortune. El magnate realizó una operación similar en su empresa de consultoría informática, MicroSolutions.

Mark Cuban propone un plan para resolver la desigualdad en Estados Unidos

El propietario minoritario de los Dallas Mavericks ahora tiene una propuesta concreta para todo el sector privado del país: obligar a los empleadores a pagar impuestos más altos o distribuir parte de sus acciones entre sus funcionarios.

En respuesta a un usuario de X, Cuban escribió: "Aumentar los impuestos de cualquier empresa que no ofrezca acciones a todos sus empleados de forma proporcional a las que reciben los ejecutivos que no son fundadores. Si ellos se enriquecen gracias al mercado, ellos también deberían hacerlo".

Increase the taxes of any company that doesn’t offer equity to every employee on a pro rata basis to non founder executives



If they get rich from the market. So do they. It’s exactly what I have done for employees in companies I have started.



Most wealthy people get that… — Mark Cuban (@mcuban) August 23, 2026

"Es exactamente lo que he hecho con los empleados de las empresas que fundé", continuó el empresario, y agregó: "La mayoría de las personas ricas llegan a serlo vendiendo sus empresas o haciéndolas públicas en la bolsa".

Aunque Cuban afirma que un aumento de impuestos podría servir como mecanismo para incentivar a los empleadores a distribuir parte de sus ganancias entre los empleados, existe el temor de que, ante una mayor carga impositiva, las compañías aumenten sus precios y sean los consumidores quienes terminen afrontando el peso del impuesto.

Empresario Mark Cuban. Foto: Mark Cuban Companies.

Pero el dueño de múltiples empresas discrepa, y compartió su razonamiento al respecto a través de X: "Cada emprendedor decide qué márgenes, brutos o netos, está dispuesto a aceptar, ya sea por razones competitivas o por cualquier otro motivo", y añadió: "Algunos de nosotros entendemos que, aunque quizás no nos guste pagar impuestos y sepamos que tal vez solo el 40 % de los impuestos recaudados realmente llega a las personas que los necesitan, eso sigue siendo un valor para la comunidad que puede ayudar a tu empresa".

Cuban concluyó con una reflexión acerca de las acciones: "Todo fundador que realmente valga la pena sabe que el mayor éxito, tanto económico como personal, surge de alinear los objetivos y los intereses de la mayor cantidad posible de partes interesadas. Todos se beneficiarán más cuando todos se beneficien más".

El impacto del auge de la inteligencia artificial sobre la desigualdad

La distribución de la riqueza se ha desplazado hacia los sectores de mayores ingresos en los últimos años, y se espera que esta tendencia continúe debido a los efectos sobre la riqueza generados por la inteligencia artificial, según la revista Fortune.

La inequidad económica en Estados Unidos no ha pasado desapercibida recientemente, sobre todo en un momento en el que la expansión de las acciones vinculadas al crecimiento de la IA impulsa la creación de nueva riqueza en el país.

Inteligencia artificial en el lugar de trabajo. Foto: Canva

Fortune cita como ejemplo a Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, cuya fortuna se ha disparado en los últimos años gracias a su compañía especializada en la fabricación de chips, y los miembros de su equipo directivo han pasado a integrar nuevas listas de multimillonarios.

"Si seguimos observando una creciente disparidad de ingresos, se corre el riesgo de sufrir disturbios y una mayor división", evaluó Cuban en X, asegurando que ese es el "impuesto más costoso para todas las empresas".