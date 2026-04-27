Ganó US$ 5.9 millones en la lotería de EE.UU., pero nunca reclamó el premio y se agota el tiempo

Hace casi un año se dieron a conocer los números ganadores de la lotería Pick 6 de Nueva Jersey y el ganador sigue sin reclamar su premio de US$ 5.9 millones. Queda menos de un mes para que esta persona cobre su premio o puede perderlo para siempre.

Los números ganadores de la lotería Pick 6 del 22 de mayo de 2025 fueron: 20, 21, 30, 31, 42 y 44. Si el afortunado no exige su premio antes del próximo 22 de mayo perderá su fortuna y el monto volverá al fondo de la lotería Pick 6 para otros premios.

El ticket ganador fue comprado en la estación de servicio Exxon, en Eagle Rock Avenue y Eisenhower Parkway, Roseland. Uno de los dueños de la estación, Robert Wakile, dijo que el misterioso ganador “nunca volvió, no sabemos quién era. Podría ser local, pero nunca volvió”.

Cada vez queda menos tiempo para que la persona reclame su premio, y desde las autoridades de Nueva Jersey están promoviendo que la ciudadanía busque en sus bolsillos y carteras por si se trata del boleto ganador.

¿Cómo jugar al Pick 6 de Nueva Jersey?

Por el precio de US$ 2 el ticket, la lotería Pick 6 es el principal juego de lotería estatal de Nueva Jersey. Cuenta con un bote mínimo de dos millones de dólares que va aumentando hasta que alguien lo gana, en el caso de acertar seis números de los 46 posibles. También se pueden ganar premios por adivinar tres, cuatro o cinco números.

En 2022 incorporaron una nueva versión a la lotería tradicional, con un multiplicador de premio XTRA, y un complemento Double Play. Con la función XTRA se puede aumentar hasta diez veces el valor de cualquier premio que no sea el bote. Por un dólar extra, se puede participar por el Double Play, para tener la oportunidad de ganar un bote de $ 250.000. Los sorteos se realizan los lunes y jueves por la noche a las 22:57 ET.