Números ganadores de La Grossa de Sant Jordi 2026 este lunes 27 de abril de 2026: los resultados del sorteo

Este lunes 27 de abril de 2026 se realizó la edición 2026 de La Grossa de Sant Jordi, el sorteo especial que organiza Loteries de Catalunya en España, en honor a la Diada de Sant Jordi.

Ya quedaron confirmados los resultados con los números ganadores y los décimos afortunados en esta edición del popular sorteo catalán.

Números ganadores del sorteo de la Grossa de Sant Jordi 2026

Los números premiados del sorteo de La Grossa de Sant Jordi para esta edición del 2026 son los siguientes:

El premio extraordinario de la Grossa de Sant Jordi fue para el número 46564 con la serie 15. Ese monto millonario de 2.000.000 € se lo llevó el billete que haya coincidido en sus cinco cifras, en el mismo orden, con las cifras de la primera extracción, y que coincidiera con el número de serie de la segunda extracción.

Billete ganador del premio extraordinario de 2.000.000 € de la Grossa de Sant Jordi 2026. Foto: Loteries de Catalunya.

El primer premio fue para el número 46564 en la primera extracción, sin importar la serie, obtendrá un premio de 50.000 €.

El segundo premio fue para el número 59132, por lo que todas las participaciones se quedan con 20.000 € en la tercera extracción.

En tanto, el tercer premio fue para el número 19437, con un premio de 10.000 € para todos los billetes que hayan coincidido en las cinco cifras durante la cuarta extracción.

El primer reintegro fue 4 y el segundo reintegro del sorteo catalán fue 2.

Los premios asociados a un mismo número ganador no se suman. Esto significa que, si un número coincide en varias cifras con distintos premios, solo se cobrará el de mayor importe.

Números ganadores de la Grossa de Sant Jordi 2026. Foto: X/lagrossacat.

En este sorteo había 80.000 números a disposición. Los ganadores tendrán 90 días para cobrar sus ganancias en esta edición de la Grossa de Sant Jordi, una vez realizado el sorteo. Si no lo cobran antes de ese plazo, perderán su premio.

Si te toca un premio, Hacienda aplica una retención de un 20 % sobre la cantidad que exceda los 40.000 euros, según el portal El Confidencial. Este impuesto solo se calcula sobre la parte que supera ese límite, sin ninguna excepción. En este caso, esto solo aplica para los premios de 2.000.000 € y 50.000 €. El resto de los premios quedan exentos al no alcanzar los 40.000 €.