Números ganadores del Powerball del sábado 25 de abril de 2026: los resultados del último sorteo

"Powerball" es el nombre bajo el que se juega una de las más populares loterías en Estados Unidos. Desde mediados de 2021, los sorteos de Powerball suceden tres noches de cada semana: lunes, miércoles y sábados. Este sábado 25 de abril de 2026 no fue la excepción.

Qué números salieron sorteados en el último Powerball

Los números sorteados en el Powerball de este sábado fueron: 4, 30, 36, 52, 57, 2, siendo esta última la Powerball roja. El "Gran Premio" para este sorteo alcanzaba los US$ 120 millones.

En tanto, los sorteados en el Double Play fueron los siguientes: 3, 6, 9, 51, 65, 12. Como es usual, este contaba con un premio máximo en efectivo de US$ 10 millones.

El próximo sorteo de Powerball será el lunes 27 de abril de 2026.

Cómo se gana en el sorteo de Powerball

Se debe acudir a uno de los lugares de venta de loterías, que suelen ser gasolineras, supermercados y farmacias. Los lugares más cercanos donde jugar al Powerball pueden encontrarse con la aplicación "Lottery Places", disponible para descargar en la App Store (iPhone), Play Store (Android) y Windows Store.

Es allí donde se eligen cinco números entre el 1 y el 69, además de un número Powerball entre el 1 y el 26.

Cada boleto de Powerball cuesta un total de US$ 2 y se vende en 45 estados (todos excepto Alabama, Alaska, Hawái, Nevada y Utah), Washington DC, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos, tal como lo indica su sitio web oficial.

Los jugadores obtienen un premio acertando en uno de los siguientes nueve tipos de combinaciones:

El bote o el "Gran Premio" se gana acertando las cinco bolas blancas en cualquier orden y la Powerball roja. La probabilidad de que esto suceda es de una entre 292.201.338,00.

Acertando las cinco bolillas blancas, se ganará US$ 1 millón. Hay una probabilidad de una entre 11.688.053,52 en acertar este premio.

Con cuatro blancas y la roja, se obtienen US$ 50.000 y para que se dé esto existe una probabilidad de una entre 913.129,18.

La coincidencia de cuatro bolas blancas, o tres blancas y la roja, dará US$ 100

Si se aciertan tres bolas blancas, o dos blancas y la Powerball roja, se obtendrán US$ 7.

Por último, si coincide con la apuesta una blanca y la roja, o solamente la roja, se premiará con US$ 4.

Powerball, lotería estadounidense. Foto: Captura de YouTube.



Estos montos son para las apuestas básicas, pero se acrecentarán en caso de jugar con un multiplicador. La probabilidad global de ganar algún premio es de una entre 24,9.

Powerball cuenta con dos funciones adicionales: Power Play y Double Play. Los jugadores pueden multiplicar los premios menores por dos, tres, cuatro, cinco o 10 veces con la opción Power Play por US$ 1 adicional por jugada. El premio del Match 5 + Power Play siempre es de US$ 2 millones. El multiplicador 10X únicamente está en juego cuando el premio mayor anunciado es de US$ 150 millones o menos.

Los jugadores pueden volver a competir con sus números Powerball en el sorteo Double Play por US$ 1 adicional por jugada. Double Play tiene un premio máximo en efectivo de US$ 10 millones y ocho premios de menor monto. El sorteo de Double Play se celebra después de cada sorteo de Powerball los lunes, miércoles y sábados. Sin embargo, se puede comprar solamente en 16 jurisdicciones.

Los ganadores del bote de Powerball pueden optar por recibir su premio en forma de anualidad, pagada en 30 pagos escalonados a lo largo de 29 años, o en un pago único. Ambas opciones de pago anunciadas están libres de impuestos federales y jurisdiccionales.

Cuándo se sortea el Powerball y dónde ver los resultados

Los sorteos de Powerball tienen lugar cada lunes, miércoles y sábado a las 22:59 horas del este (ET) —horario para Florida—, lo que son las 21:59 en el horario central (CT) —el utilizado en el estado de Texas—.

Se transmite en vivo desde el estudio de la Lotería de Florida en Tallahassee por el sitio web de Powerball. De no poder ver la emisión, el jugador puede revisar su jugada con los servicios de la web "Resultados anteriores" o directamente en "Compruebe sus números", que permite revisar las jugadas de los últimos 30 años.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.