El pozo del Powerball aumenta a US$ 975 millones y escala en el top 10 de premios más grandes de la historia

El pozo de Powerball en Estados Unidos creció hasta alcanzar los US$ 975 millones para el sorteo del miércoles 12 de agosto, luego de que ningún boleto coincidiera con las seis bolillas ganadoras de la jugada del lunes por la noche. La bolsa acumulada representa el octavo monto más abultado en la historia de este juego de azar y se consolida como el premio mayor más grande registrado en lo que va del año 2026.

Los números ganadores y los premios secundarios del sorteo de Powerball del lunes

En el sorteo del lunes 10 de agosto salieron las bolillas blancas 6, 37, 54, 55 y 64, junto a la bolilla roja Powerball 10 y un multiplicador Power Play de 3. Aunque nadie obtuvo la combinación completa para llevarse el pozo principal, los organizadores recordaron a los apostadores revisar sus billetes, dado que miles de participantes resultaron beneficiados en categorías menores.

Dos boletos vendidos en California y Maryland acertaron las cinco bolillas blancas y ganaron premios en efectivo de US$ 1 millón cada uno. Un tercer ticket comercializado en Tennessee sumó la opción Power Play por un dólar adicional, lo que elevó su recompensa a US$ 2 millones. En la modalidad paralela Double Play, dos apuestas en Colorado y Nueva Jersey obtuvieron US$ 500.000 tras acertar las cinco bolillas negras.

Bolillas ganadoras en el sorteo de Powerball del 10 de agosto de 2026. Foto: Captura Powerball.

Expansión internacional del Powerball infla más rápido sus pozos

El sorteo de este miércoles marcará la edición número 44 consecutiva en la que el jackpot no encuentra dueño. La última ocasión en que un jugador acertó la combinación máxima fue el pasado 2 de mayo, cuando dos apostadores de Florida y Texas se repartieron un premio de US$ 20 millones.

Las autoridades del juego destacaron que la recaudación generada por las apuestas tiene un destino directo en las comunidades locales donde se adquiere cada ticket.

"Esta es la racha de pozos acumulados más emocionante que hemos visto en todo el año, pero también es importante recordar que cada billete de Powerball de dos dólares ayuda a financiar programas y servicios públicos", señaló Stephen Durrell, presidente del Grupo de Productos Powerball y director ejecutivo de la Lotería de Kansas. El directivo agregó que "debido a que una parte de cada boleto vendido permanece en el lugar donde se compró, los beneficios de Powerball se sienten en comunidades de todo el país y del mundo".

Si un jugador acierta los seis números en el próximo sorteo de la lotería de Estados Unidos, podrá optar por cobrar el pozo en 30 pagos anuales a lo largo de 29 años o recibir un pago único en efectivo. Ambos esquemas de cobro se calculan antes de la aplicación de los impuestos correspondientes.

Los boletos de Powerball cuestan US$ 2 y se comercializan en 45 estados del país norteamericano, además del Distrito de Columbia, Puerto Rico, las Islas Vírgenes de EE.UU. y más recientemente el Reino Unido.

Boleta del Powerball. Foto: La Nación/GDA

La expansión hacia el Viejo Continente aumenta la cantidad de participantes y busca acelerar el ritmo con el que aumentan las sumas acumuladas. Las probabilidades matemáticas de obtener algún premio en el juego son de 1 en 24,9, mientras que las opciones de ganar el premio mayor se ubican en 1 en 292,2 millones.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.