El impactante video que muestra quién inició el incendio en un almacén en EE.UU.: “Páguennos lo suficiente”

La Policía de Ontario, Estados Unidos, investiga el incendio masivo en un almacén de productos de papel. Un hombre de 29 años fue detenido luego de que se publicara un video en redes sociales donde se lo ve prendiendo fuego papel higiénico.

"Si no nos van a pagar lo suficiente para vivir o para poder permitirnos vivir, al menos páguennos lo suficiente para que no hagamos esto", se escucha en el video.

Incendio provocado en Ontario EE.UU. Foto: captura de video/Fox

Chamel Abdul-Karim, de 29 años, quien trabajaba en el centro de distribución de Kimberly-Clark a través de una empresa subcontratada, fue arrestado como sospechoso del incendio, informó el medio local ABC7.

"No había ninguna sospecha de que fuera él; de hecho, estaba desaparecido. Así que todos intentaban encontrarlo. Al principio, todos culpaban a los robots. Estábamos casi 100% seguros de que eran los robots hasta que vimos lo que pasó en el video", dijo Alex Moreno, otro empleado de la fábrica.

¿Cómo fue el incendio de un almacén en Ontario?

Según informaron medios locales, el incendio comenzó en la madrugada del martes para el miércoles en un almacén entre las avenidas Hellman y Merrill. El fuego las instalaciones de más de 93.000 metros cuadrados.

El almacén estaba repleto de productos de papel, como pañales, pañuelos y papel higiénico.

"Sin duda, fue un incendio atípico, por el comportamiento del fuego en el interior y la rápida propagación en un edificio tan grande; moverse tan rápido... sin duda, obligó a nuestros bomberos a adoptar una estrategia defensiva, y eso fue un indicio de que posiblemente se tratara de un incendio provocado", dijo en rueda de prensa el jefe del Departamento de Bomberos de Ontario, Mike Gerken.

El fuego en el local duró más de 24 horas, creando una densa neblina de humo y ceniza en la zona, informó ABC7.