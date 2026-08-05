Dos muertes confirmadas a raíz de un brote de lechugas contaminadas alerta a EE.UU.

El pasado lunes 3 de agosto el gobierno de Michigan confirmó las primeras dos muertes como consecuencia del brote de ciclosporiasis, también conocida mediáticamente como la “diarrea explosiva”, un fenómeno que mantiene pendiente a Estados Unidos.

Este suceso se genera luego de que este parásito haya sido noticia durante semanas en suelo norteamericano tras una contaminación de lechugas que ya afectó a más de 40 estados, según las últimas cifras oficiales.

A qué se debe el brote de ciclosporiasis que afecta a EE.UU.

El Cyclospora es un parásito microscópico que puede estar presente en agua, alimentos u otros líquidos que estén estén contaminados con heces humanas, y este caso se trata de los primeros dos fallecidos a causa de este fenómeno.

La ciclosporiasis se conoce como una enfermedad intestinal causada por este parásito que al contaminar estos alimentos provoca una grave diarrea en las personas afectadas, además de fuertes cólicos abdominales y fatiga.

Su tratamiento puede llegar a depender mucho del organismo de la persona afectada, según aclaran las autoridades locales. Ya que podría durar desde unos pocos días, hasta varías semanas. Además, en la mayoría de estos casos el proceso de mejora se da bajo el uso de antibióticos.

Qué se sabe oficialmente sobre el brote de ciclosporiasis que afecta a EE.UU.

Las autoridades gubernamentales del estado de Michigan se pronunciaron sobre los decesos de las primeras dos personas a causa de este fenómeno, y señalaron que en ambos casos ya padecían problemas de salud preexistentes. Hacen hincapié en que las muertes alrededor de esta enfermedad no son algo frecuente, y recalcan que continúa sin considerarse una enfermedad mortal.

Este parásito ha sido noticia desde el pasado mayo de 2026, cuando se generó el comienzo de este brote a raíz de una contaminación de lechugas, según lo explicado por los organismos de la ciudad.

Lechugas en un cajón en el campo Foto: ChatGPT

Hasta el momento, Michigan se encuentra como la zona más afectada. Se estima que ya supera los 11.500 casos confirmados, superando los 190 casos que requirieron de hospitalización y los dos fallecimientos mencionados anteriormente.

Hace semanas se comenzó una investigación sanitaria a raíz de este hecho, y se apuntó a la reconocida cadena de comida rápida Taco Bell, por mantener una relación con este brote, y con la aparición del mismo en decenas de estados a nivel local.

Unas semanas más tarde, las indagaciones llevadas a cabo condujeron a que el problema tenía una escala aún mayor, y era derivado de la lechuga iceberg. Un material proporcionado por la empresa agroalimentaria Taylor Farms, quién el pasado 17 de julio anunció el retiró voluntario de este producto del mercado por esta razón.

Cuántos afectados hay a raíz del brote de ciclosporiasis que afecta a EE.UU.

En total, el Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) informó que se identificaron más de 18.000 casos a nivel nacional de ciclosporiasis autóctona. Además, informa que existen otros 12.000 casos que mantienen síntomas, pero no han tenido una confirmación total por parte de los laboratorios.

Mujer con dolor de estómago Foto: Pexels.

Voces oficiales del CDC mantienen que este tipo de eventos es algo habitual dentro del territorio, particularmente aumentando durante la primavera y el verano de Estados Unidos. En este caso, el número de usuarios afectados se ha disparado debido a lo ocurrido con las lechugas iceberg.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan (MDHHS) recomienda a su población a tener especiales cuidados no solo con las lechugas, sino con otros productos agrícolas crudos como:

Verduras de hojas verdes

Cilantro

Albahacas

Cebollas

Frambuesas

Guisantes chinos.



La advertencia no solo era para los hogares particulares, sino también incluía restaurantes y otros tipos de cocinas comerciales para reducir los riesgos de exposición a la enfermedad.