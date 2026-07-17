Discurso a la nación: Trump pone en duda la integridad del sistema electoral y denuncia interferencias de China

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso este jueves en duda la integridad electoral de su país, a pocos meses de las elecciones de medio mandato, y acusó durante un mensaje a la nación a China de interferencias desde 2020.

"No hay ningún país del tercer mundo que tenga unas elecciones como las que tenemos nosotros", declaró desde la Casa Blanca el presidente, quien nunca ha reconocido su derrota frente a Joe Biden en las elecciones de 2020.

En el Salón Este de la Casa Blanca. el republicano destacó la actualidad de la nación: "Estados Unidos ha vuelto y le está yendo muy bien". Sin embargo, Trump criticó el sistema electoral del país y aseguró que este sufre "fallas catastróficas". Agregó que los estadounidenses están frente a un "gran desafío", el que se debe atacar de forma urgente: "ningún país puede ser grande sin elecciones justas y honestas”, concluyó.

Asimismo, el presidente estadounidense acusó a China de "robar, comprar o hackear decenas de millones de datos de votantes en 18 estados". Trump aseguró que Pekín quiso interferir en las elecciones de 2020, los que perdió con el demócrata Joe Biden: "el gobierno de China quería que el presidente de Estados Unidos perdiera” los comicios.

El republicano aseguró disponer de documentos que demostrarían que, desde 2020, se produjo "la mayor vulneración de datos electorales de la historia", lo que habría permitido a China "obtener de manera ilícita" los registros de 220 millones de votantes estadounidenses.

Los documentos divulgados por la Casa Blanca, sin embargo, no muestran que las elecciones de 2020 fueran manipuladas ni que se alterara el resultado electoral. El republicano aseguró que el objetivo de su anuncio "no es debilitar la confianza en las elecciones" sino corregir sus "vulnerabilidades".

En materia económica, el mandatario destacó los datos de empleo e inflación, dijo que “hoy trabajan más estadounidenses que nunca” y aseguró que ahora "Estados Unidos es un país más fuerte". Sobre la inflación, destacó que los precios al consumidor bajaron un 0,4 % en junio. También defendió las alzas de los mercados bursátiles. Con información de EFE

El presidente Donald Trump habla durante un mitin en el Monumento Nacional Monte Rushmore. Foto: AFP

Licencias de cadenas televisivas

Previo al discurso, el presidente estadounidense Donald Trump pidió el jueves que se retiren las licencias de radiodifusión a las cadenas que se negaron a transmitir en directo su discurso en horario estelar sobre fraude electoral, insinuando sin fundamento que están implicadas en intentos de amañar elecciones.

"Ellos y otros en los medios forman parte de un complot. Un fraude como este debería significar la revocación de sus licencias. Utilizan nuestras ondas públicas, valoradas en miles de millones de dólares, absolutamente gratis. No pagan nada", dijo, mencionando por su nombre a ABC y NBC.