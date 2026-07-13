Una periodista española abandonó entre lágrimas un programa en vivo: dijo sentirse "humillada" por conductor

Una periodista española acusó por maltrato al presentador con el que trabaja en un programa de actualidad de la televisión pública española. Durante la emisión en directo del programa, el pasado viernes, Marta Gómez Montero, entre lágrimas, afirmó ser víctima de acoso moral y maltrato por parte de Jesús Cintora y que ya no podía tolerar la situación. Abandonó el programa en directo.

El equipo estaba presentando "Malas lenguas Noche" en el canal TVE. El incidente ocurrió durante un debate sobre las recientes declaraciones del político español Alberto Núñez Feijóo respecto al absentismo. Cuando el presentador le dio la palabra, Gómez Montero interrumpió el programa para expresar su descontento con el trato recibido.

"No voy a contestarte, Jesús. No vas a humillarme otra vez. Me siento absolutamente humillada", declaró el periodista.

📺 #Polémica en España. La periodista Marta Gómez Montero estalló al aire en vivo en el programa 'Malas Lenguas' de RTVE, tras señalar que no aguantaba mas humillaciones del presentador Jesús Cintora: "no me vas a humillar mas", dijo. Luego, en medio de las lágrimas, señaló que… pic.twitter.com/F1tUWcpKws — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) July 13, 2026

Inmediatamente después, explicó ante las cámaras los motivos que la habían llevado a permanecer en el programa hasta ese momento, indicando que había soportado abusos y maltratos durante mucho tiempo "para pagar las cuentas y mantener a mis hijos". En ese momento, emocionada, Marta rompió a llorar, pero continuó hablando.

Sin entrar en detalles sobre lo que vivió trabajando junto al presentador, Marta resumió la situación con una cita de la novela "Nadie le escribe al coronel" del escritor colombiano Gabriel García Márquez. En la novela, ante dificultades económicas, el protagonista es interrogado por su esposa sobre qué comerán de ahora en adelante. La periodista parafraseó la respuesta del personaje.

"Bueno, yo, Cintora, prefiero comer mierda", dijo Marta Gómez Montero antes de quitarse los micrófonos, recoger sus documentos de trabajo y abandonar el escenario del programa en directo.

Jesús Cintora preguntó qué sucedía, pero no obtuvo respuesta. Tras la partida de la periodista, continuó con el programa y, dirigiéndose a la audiencia, dijo: "Ella decidió irse. Aquí nadie está siendo humillado". Posteriormente, el presentador utilizó su cuenta oficial en la plataforma X para disculparse "por la desagradable experiencia", aclarando que la relación profesional entre ambos permanece intacta y que la periodista es bienvenida de nuevo al programa.

Reconciliación

José Pablo López, presidente de RTVE, intervino oficialmente durante una audiencia ante la Comisión Parlamentaria Mixta para el Control de la Corporación RTVE y sus filiales en el Congreso. El ejecutivo confirmó que la periodista regresaría a las pantallas del canal.

Marta Gómez Montero regresó este lunes al programa "Malas lenguas Noche", afirmando que su salida fue un "momento de impulso". "Lo importante no soy yo, sino el público que nos está viendo", dijo. Inmediatamente después, Marta y Jesús Cintora se tomaron de la mano e hicieron las paces.

Cintora y Marta Gómez pactan una reconciliación en directo:



“No hay nada que hayamos preparado, que la gente lo puede pensar”, primeras palabras de Cintora.



Marta, por su parte, casi pide perdón TVE:

“Hay días que uno tiene un impulso”, ha dicho dando las gracias a su jefe… pic.twitter.com/GXbJs3ivBG — Bertrand Ndongo (@bertrandmyd) July 13, 2026

O Globo/GDA