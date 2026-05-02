Resultados del sorteo de Euromillones de este viernes 1 de mayo de 2026: esta fue la combinación ganadora
Revisa los números premiados del 1 de mayo, las estrellas y el código del juego de El Millón ganadores en el sorteo más reciente de la popular lotería en nueve países europeos.
En cada sorteo de Euromillones, juegan apostadores de nueve países del continente europeo: España, Portugal, Francia, Irlanda, Austria, Bélgica, Luxemburgo, Reino Unido y Suiza. La última edición fue este viernes 1 de mayo y se realiza a las 21:00 horas de todos los martes y viernes en París.
Se pueden comprobar los resultados de la última edición de Euromillones a continuación.
La combinación ganadora en Euromillones de este viernes 1 de mayo de 2026
- Combinación ganadora del último sorteo:
03, 09, 42, 46, 47
- Estrellas:
01 y 11
- El Millón: BRN12035
El bote ascendía a 40.000.000 € y tuvo 0 aciertos, 0 en España y se alcanza acertando los cinco números sorteados y las dos estrellas. Este también se conoce como el premio de primera categoría.
En tanto, hubo 4 premios de segunda categoría en Europa, siendo 1 de estos en España, que se obtienen mediante la coincidencia de los cinco números y una estrella. En este sorteo, su monto era de 171.526,94 €.
Los premios de tercera categoría se consiguen atinando a la combinación ganadora y eran de 40.088,67 €. Hubo 4 aciertos en Europa en esta edición y 0 de ellos fueron en España.
Se entregaron un total de 4.549.754 € en premios y la recaudación fue de 9.099.508 € en España, correspondientes a las 4.136.140 apuestas que se realizaron.
Cómo se juega al Euromillones en España
Se puede jugar a Euromillones efectuando una o más apuestas, que las hay de dos tipos:
- Apuestas sencillas: se escogen cinco números y dos estrellas en cada bloque del boleto.
- Apuestas múltiples: se pueden optar por más de cinco números y más de dos estrellas en el primer bloque del boleto, con lo que se aumenta el número total de apuestas y las chances de conseguir un premio.
El costo por participar en Euromillones en una apuesta simple es de 2,50 € (2,20 € de la apuesta y 0,30 € del juego asociado El Millón).
El monto para una apuesta múltiple, en tanto, va desde los 7,50 € (de cinco números y tres estrellas) hasta los 6.300 € (10 números y cinco estrellas).
Con dos concordancias de los números sorteados con los apostados, ya se recibe un premio. Sin embargo, a mayor cantidad de números coincidentes, mayor será la cantidad a percibir.
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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