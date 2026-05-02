Resultados del sorteo de Euromillones de este viernes 1 de mayo de 2026: esta fue la combinación ganadora

En cada sorteo de Euromillones, juegan apostadores de nueve países del continente europeo: España, Portugal, Francia, Irlanda, Austria, Bélgica, Luxemburgo, Reino Unido y Suiza. La última edición fue este viernes 1 de mayo y se realiza a las 21:00 horas de todos los martes y viernes en París.

Se pueden comprobar los resultados de la última edición de Euromillones a continuación.

La combinación ganadora en Euromillones de este viernes 1 de mayo de 2026

Combinación ganadora del último sorteo :

03, 09, 42, 46, 47

: 03, 09, 42, 46, 47 Estrellas :

01 y 11

: 01 y 11 El Millón: BRN12035

El bote ascendía a 40.000.000 € y tuvo 0 aciertos, 0 en España y se alcanza acertando los cinco números sorteados y las dos estrellas. Este también se conoce como el premio de primera categoría.

En tanto, hubo 4 premios de segunda categoría en Europa, siendo 1 de estos en España, que se obtienen mediante la coincidencia de los cinco números y una estrella. En este sorteo, su monto era de 171.526,94 €.

Los premios de tercera categoría se consiguen atinando a la combinación ganadora y eran de 40.088,67 €. Hubo 4 aciertos en Europa en esta edición y 0 de ellos fueron en España.

Se entregaron un total de 4.549.754 € en premios y la recaudación fue de 9.099.508 € en España, correspondientes a las 4.136.140 apuestas que se realizaron.

Cómo se juega al Euromillones en España

Se puede jugar a Euromillones efectuando una o más apuestas, que las hay de dos tipos:

Apuestas sencillas : se escogen cinco números y dos estrellas en cada bloque del boleto.

: se escogen cinco números y dos estrellas en cada bloque del boleto. Apuestas múltiples: se pueden optar por más de cinco números y más de dos estrellas en el primer bloque del boleto, con lo que se aumenta el número total de apuestas y las chances de conseguir un premio.

El costo por participar en Euromillones en una apuesta simple es de 2,50 € (2,20 € de la apuesta y 0,30 € del juego asociado El Millón).

El monto para una apuesta múltiple, en tanto, va desde los 7,50 € (de cinco números y tres estrellas) hasta los 6.300 € (10 números y cinco estrellas).

Con dos concordancias de los números sorteados con los apostados, ya se recibe un premio. Sin embargo, a mayor cantidad de números coincidentes, mayor será la cantidad a percibir.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.