Resultados de Euromillones: cuál fue la combinación ganadora del sorteo del viernes 10 de abril de 2026

El último sorteo de Euromillones se realizó este viernes 10 de abril de 2026, como sucede cada martes y viernes a las 21:00 horas en París. De este, participan jugadores de nueve naciones europeas: España, Austria, Bélgica, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza.

Los resultados del último sorteo de Euromillones se pueden comprobar a continuación.

Bolillero del sorteo de Euromillones. Foto: Captura / YouTube @TheNationalLottery

La combinación ganadora en Euromillones de este viernes 10 de abril de 2026

Combinación ganadora del último sorteo : 10, 13, 14, 38, 41

: 10, 13, 14, 38, 41 Estrellas : 06 y 09

: 06 y 09 El Millón: BGF85636

El bote ascendía a 105.000.000 € y tuvo 0 aciertos, 0 en España y se alcanza acertando los cinco números sorteados y las dos estrellas. Este también se conoce como el premio de primera categoría.

En tanto, hubo 3 premios de segunda categoría en Europa, siendo 0 de estos en España, que se obtienen mediante la coincidencia de los cinco números y una estrella. En este sorteo, su valor era de 270.959,62 €.

Los premios de tercera categoría, que se obtienen acertando la combinación ganadora, eran de 63.327,73 €. En esta edición hubo 3 aciertos en Europa y 0 de ellos fueron en España.

En total, se entregaron 5.878.093 € en premios y hubo una recaudación de 11.756.186 € en España, correspondientes a las 5.343.721 apuestas realizadas.

Cómo se juega al Euromillones en España

Se puede jugar a Euromillones efectuando una o más apuestas, que las hay de dos tipos:

Apuestas sencillas : se escogen cinco números y dos estrellas en cada bloque del boleto.

: se escogen cinco números y dos estrellas en cada bloque del boleto. Apuestas múltiples: se pueden optar por más de cinco números y más de dos estrellas en el primer bloque del boleto, con lo que se aumenta el número total de apuestas y las chances de conseguir un premio.

El costo por participar en Euromillones en una apuesta simple es de 2,50 € (2,20 € de la apuesta y 0,30 € del juego asociado El Millón).

El monto para una apuesta múltiple, en tanto, va desde los 7,50 € (de cinco números y tres estrellas) hasta los 6.300 € (10 números y cinco estrellas).

Con dos aciertos, ya se consigue un premio, aunque cuantos más números sorteados coincidan con la apuesta, más considerable será su monto.

Cuándo es el próximo sorteo de Euromillones

El próximo Euromillones se sorteará este martes 14 de abril de 2026 en su horario usual.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.