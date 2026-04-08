La combinación ganadora del Euromillones de este martes 7 de abril de 2026: el resultado del último sorteo

El último sorteo de Euromillones se realizó este martes 7 de abril de 2026, como sucede cada martes y viernes a las 21:00 horas en París. De este, participan jugadores de nueve naciones europeas: España, Austria, Bélgica, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza.

Se pueden comprobar los resultados de la última edición de Euromillones a continuación.

Bolillas del sorteo de Euromillones. Foto: Captura / YouTube @TheNationalLottery

La combinación ganadora en Euromillones de este martes 7 de abril de 2026

Combinación ganadora del último sorteo : 11, 14, 19, 36, 49

: 11, 14, 19, 36, 49 Estrellas : 06 y 07

: 06 y 07 El Millón: BFK35830

El premio mayor era de 92.000.000 € y tuvo 0 aciertos, 0 de estos en España. Se alcanza acertando los cinco números sorteados y las dos estrellas. Este también se conoce como bote o premio de primera categoría.

Además, se entregaron 5 premios de segunda categoría en Europa y1 de estos fueron en España. Se obtienen cuando concuerdan los cinco números y una estrella con la apuesta. En el último sorteo, su monto ascendía a 113.717,36 €.

Los premios de tercera categoría se consiguen acertando la combinación ganadora y eran de 44.296,03 €. Hubo 3 aciertos en Europa en esta edición y 1 de ellos fueron en España.

Se entregaron un total de 4.547.466 € en premios y la recaudación fue de 9.094.932 € en España, correspondientes a las 4.134.060 apuestas que se realizaron.

Cómo se juega al Euromillones en España

Se puede jugar a Euromillones efectuando una o más apuestas, que las hay de dos tipos:

Apuestas sencillas : se seleccionan cinco números y dos estrellas en cada bloque del boleto.

: se seleccionan cinco números y dos estrellas en cada bloque del boleto. Apuestas múltiples: se pueden seleccionar más de cinco números y más de dos estrellas en el primer bloque del boleto, con lo que se aumenta el número total de apuestas y las chances de conseguir un premio.

El costo por participar en Euromillones en una apuesta simple es de 2,50 € (2,20 € de la apuesta y 0,30 € del juego asociado El Millón).

El monto para una apuesta múltiple, en tanto, va desde los 7,50 € (de cinco números y tres estrellas) hasta los 6.300 € (10 números y cinco estrellas).

Con dos aciertos de los números sorteados con los apostados, ya se recibe un premio. Sin embargo, a mayor cantidad de números coincidentes, mayor será la cantidad a percibir.

Cuándo es el próximo sorteo de Euromillones

Un nuevo sorteo de Euromillones tendrá lugar el próximo viernes 10 de abril de 2026 en su horario habitual.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.