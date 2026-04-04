Resultados de Euromillones: cuál fue la combinación ganadora del sorteo del viernes 3 de abril de 2026

El sorteo de Euromillones tiene lugar a las 21:00 horas de cada martes y viernes en París y juegan apostadores de nueve países del continente europeo: España, Portugal, Francia, Irlanda, Austria, Bélgica, Luxemburgo, Reino Unido y Suiza. Este viernes 3 de abril tuvo lugar el sorteo más reciente de la popular lotería europea.

Los resultados del último sorteo de Euromillones se pueden comprobar a continuación.

Bolillas del sorteo de Euromillones. Foto: Captura / YouTube @TheNationalLottery

La combinación ganadora en Euromillones de este viernes 3 de abril de 2026

Combinación ganadora del último sorteo : 08, 27, 29, 46, 49

: 08, 27, 29, 46, 49 Estrellas : 02 y 10

: 02 y 10 El Millón: BBL03314

El bote ascendía a 83.000.000 € y tuvo 0 aciertos, 0 en España y se alcanza acertando los cinco números sorteados y las dos estrellas. Este también se conoce como el premio de primera categoría.

En tanto, hubo 3 premios de segunda categoría en Europa, siendo 1 de estos en España, que se obtienen mediante la coincidencia de los cinco números y una estrella. En este sorteo, su valor era de 236.718,4 €.

Los premios de tercera categoría, que se obtienen acertando la combinación ganadora, eran de 55.324,99 €. En esta edición hubo 3 aciertos en Europa y 0 de ellos fueron en España.

En total, se entregaron 4.595.096 € en premios y hubo una recaudación de 9.190.192 € en España, correspondientes a las 4.177.360 apuestas realizadas.

Cómo se juega al Euromillones en España

Se puede jugar a Euromillones efectuando una o más apuestas, que las hay de dos tipos:

Apuestas sencillas : se escogen cinco números y dos estrellas en cada bloque del boleto.

: se escogen cinco números y dos estrellas en cada bloque del boleto. Apuestas múltiples: se pueden seleccionar más de cinco números y más de dos estrellas en el primer bloque del boleto, con lo que se aumenta el número total de apuestas y las chances de conseguir un premio.

Jugar a Euromillones tiene un costo de 2,50 € (2,20 € de la apuesta y 0,30 € por El Millón, juego obligatorio).

Por otro lado, una apuesta múltiple va desde los 7,50 € (de cinco números y tres estrellas) hasta los 6.300 € (10 números y cinco estrellas).

Con dos concordancias de los números sorteados con los apostados, ya se recibe un premio. Sin embargo, a mayor cantidad de números coincidentes, mayor será la cantidad a percibir.

Cuándo es el próximo sorteo de Euromillones

Un nuevo sorteo de Euromillones tendrá lugar el próximo martes 7 de abril de 2026 en su horario habitual.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.