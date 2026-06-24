Pueblo de España ofrece casa gratis y empleo fijo: ya recibió miles de solicitudes

Un pequeño pueblo del interior de España decidió abrir sus puertas a nuevas familias y ofrecer vivienda gratuita, empleo estable y la posibilidad de empezar de nuevo en un entorno rodeado de naturaleza. Se trata de Arenillas, una localidad ubicada en la provincia de Soria, dentro de la comunidad autónoma de Castilla y León.

La localidad, que cuenta con apenas unos 40 habitantes, busca frenar el fenómeno de la despoblación que afecta desde hace varios años a numerosas zonas rurales del país. La iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento y la Asociación Cultural de Arenillas, propone la recuperación de varias viviendas municipales para atraer nuevos residentes que estén dispuestos a establecerse de manera permanente.

La propuesta contempla la cesión de una casa completamente restaurada y equipada, sin costo de alquiler, para la familia seleccionada. Además, uno de los adultos accederá a un empleo fijo relacionado con el mantenimiento y la rehabilitación de edificios municipales.

Ofrecen puesto como albañil y la posibilidad de gestionar el bar del pueblo

La oferta de trabajo corresponde a un puesto como albañil, una necesidad dentro del municipio para conservar el patrimonio y garantizar el funcionamiento de los espacios públicos. Sin embargo, el programa no se limita únicamente a proporcionar un techo y una fuente de ingresos.

Los responsables del proyecto también ofrecen la posibilidad de gestionar el bar o centro social del pueblo, considerado uno de los principales puntos de encuentro de la comunidad. Aunque esta función no es obligatoria, representa la oportunidad de integrarse a la vida cotidiana en Arenillas y complementar la actividad laboral principal.

Vivienda en la localidad de Arenillas. Foto: El Tiempo/GDA.

La convocatoria está dirigida especialmente a familias con hijos en edad escolar. El objetivo de las autoridades es garantizar el relevo generacional y mantener activos servicios esenciales que dependen de la presencia de población estable.

Para facilitar la adaptación de quienes lleguen, el municipio informó que los menores contarán con transporte escolar gratuito hacia el colegio local, ubicado en Berlanga de Duero, a unos 20 kilómetros del pueblo.

Cómo hacer para participar y la fecha límite

El interés despertado por la iniciativa ha superado las expectativas iniciales. En pocos días de haber sido lanzada, comenzaron a llegar cientos de solicitudes, una cifra que posteriormente se multiplicó hasta contabilizar miles de correos electrónicos de personas interesadas en trasladarse al municipio.

Desde el Ayuntamiento han insistido en que no buscan visitantes temporales ni experiencias pasajeras. La prioridad está puesta en personas con intención de arraigo y compromiso con el territorio, dispuestas a convertirse en parte activa de la vida del pueblo y contribuir a mantener vivo su tejido social.

Localidad de Arenillas, España. Foto: El Tiempo/GDA.

Quienes deseen participar deberán ponerse en contacto directamente con el Ayuntamiento de Arenillas a través de su correo electrónico (ayuntamiento@arenillas.es) o contacto telefónico (975099222) y presentar una solicitud en la que expliquen su situación familiar, las razones que motivan su interés y la experiencia laboral que pueda resultar útil para el desarrollo de las funciones requeridas.

Aunque hasta el momento no se ha establecido una fecha límite definitiva para postularse, las autoridades recomiendan realizar el proceso lo antes posible debido al elevado número de consultas recibidas.

Por Pablo Pachón Ramírez de El Tiempo/GDA