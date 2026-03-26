Números ganadores de la Lotería Nacional de España del jueves 26 de marzo de 2026: revisa los resultados

La Lotería Nacional de España se juega dos veces por semana y en horarios que varían según el día. Mientras que los jueves es a las 21:00 horas, los sábados es entre las 13:00 y las 14:00. Se trata de uno de los sorteos oficiales españoles más populares y este jueves 26 de marzo de 2026 se realizó la última edición.

El primer premio llegaba a 30.000 € y lo ganó el boleto 87489.

Bolillas de lotería. Foto: Alejandro Garay / Pixabay

El ganador del segundo premio fue quien contaba con el boleto 21108 y se hizo acreedor de 6.000 €.

Los números para el reintegro fueron 0, 1, 9; por lo que quienes posean un décimo con la última cifra coincidente, recuperarán el monto invertido en su jugada.

Cómo apostar en la Lotería Nacional de España

Para poder apostar en la Lotería Nacional es necesario registrarse en la sitio web de Loterías y Apuestas del Estado (Selae) y después de haber iniciado sesión, se tiene que elegir el juego en el que se desea participar, de los 10 que supervisa la Selae.

En la parte dedicada a la Lotería Nacional, es necesario elegir un día de sorteo en el que se desee participar, de los cuatro que siempre se encuentran a la venta como mínimo. A continuación, se debe seleccionar un número de cinco dígitos con el que se pretende participar en el sorteo, aunque también se puede optar por que el sistema lo seleccione de forma aleatoria. Este será el décimo virtual con el que se participa, siempre que el número no haya sido vendido anteriormente. De suceder, se notificará y requerirá al usuario que opte por uno distinto. Después, se indica cuántos décimos se quiere comprar y se procede al pago.

El procedimiento también puede llevarse a cabo a través de la aplicación para teléfonos móviles, que puede instalarse en dispositivos Android e iPhone.

También se puede hacer la apuesta de manera presencial en alguno de los más de 10.500 establecimientos de venta repartidos por toda España. Al participar, se recibirá un décimo físico, que será necesario presentar al momento de reclamar un premio.

Hay una probabilidad de acertar el primer o segundo premio en los sorteos de una entre 100.000, aproximadamente. Sin embargo, hay más posibilidades de obtener premios menos cuantiosos, sea por acertar cuatro cifras (una entre 2.500), tres (una entre 143), dos (una entre 11) o solamente el reembolso (una entre tres).

El valor de un boleto de jueves es de 3 € y el de uno de sábado es de € 6. En el caso de que se trate de un sorteo extraordinario, el valor será mayor. El de Navidad, por ejemplo, que será el 22 de diciembre, llega a valer 20 €.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.