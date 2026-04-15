“El tiempo pondrá todo en su sitio": Sánchez habló sobre el caso judicial que involucra a su esposa

El presidente español, Pedro Sánchez, pidió ayer martes, tras la decisión del juez Juan Carlos Peinado sobre su esposa, que “la justicia haga justicia”, y se mostró convencido de que el tiempo pondrá “todo y a todos en su sitio”. Sánchez se refirió a la decisión del juez de mandar a juicio a Begoña Gómez en una rueda de prensa en Pekín tras la reunión en el Gran Palacio del Pueblo con el presidente chino, Xi Jinping.

El juez Peinado cerró el lunes la instrucción de la causa contra Gómez para juzgarla por delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida.

“Yo lo que le pido a la justicia es que haga justicia. Y como estoy convencido de que el tiempo va a poner a todo y a todos en su sitio, pues no tengo que decir nada más”, dijo Sánchez.

Al plantearle si comparte las críticas que se han vertido desde el Gobierno a la decisión del juez, entre ellas que haya actuado en este caso cada vez que Gómez viaja al extranjero acompañando a su marido, Sánchez dijo que no tenía nada más que decir al respecto.

Begoña Gómez junto al jefe de Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez Foto: AFP

El Gobierno ya expresó el lunes su indignación por el auto del juez y por algunas frases del mismo.

Entre ellas en las que Peinado dice que “las conductas que provienen de palacios presidenciales, como este supuesto, parecen más propias de regímenes absolutistas, por suerte, ya olvidados en el tiempo en nuestro Estado”. EFE