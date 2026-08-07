Cómo fotografiar el eclipse solar total del miércoles 12 de agosto, según expertos

Néstor Rodan es un fotógrafo con más de dos décadas de experiencia que ha capturado imágenes de tres eclipses solares durante los últimos años. En esta oportunidad, realizó un video tutorial en el canal de YouTube de El País España ofreciendo todos los consejos necesarios para obtener la mejor fotografía durante el próximo eclipse solar total del 12 de agosto de 2026.

Este será el primer eclipse solar total visible en la Tierra en los últimos 28 meses y, para España, será el primero que podrá observarse en su totalidad en 120 años. El último fenómeno de esta índole que fue visible desde territorio español tuvo lugar en agosto de 1905.

Un fenómeno de estas características no solo llama la atención por su naturaleza en sí misma, sino que además provoca que decenas de expertos de distintas especialidades adviertan de las medidas de seguridad que se deben tener en cuenta para no poner en riesgo la visión humana, ni de la cámara. Ya que visualizar eventos de esta magnitud sin los conocimientos claves podría generar un daño irreparable a la persona o inclusive al objeto.

Cómo fotografiar el eclipse solar total desde un celular

A la hora de las recomendaciones para capturar el fenómeno de la mejor manera, Rodan divide su explicación dependiendo de los recursos fotográficos que cada persona pueda llegar a utilizar.

Comenzando desde lo más básico, el experto expone sobre el celular, o como lo llama a lo largo del tutorial: teléfono móvil. Para este caso Rodan indica desde un primer momento que es un recurso utilizable, pero no el más aconsejable.

En el caso de ser el único a disposición recomienda que se complemente con la ayuda de un trípode para obtener una mayor estabilidad. Además, recomienda colocar el zoom en x2 o x3, algo que puede variar dependiendo del modelo de teléfono móvil utilizado, pero se acercaría a unos 80 o 100 milímetros.

Eclipse solar anular visto en Argentina. Foto: Juan Mabromata/AFP.

Luego, resalta la importancia de enfocar sobre la zona de la corona del sol, y con la ayuda del trípode. Aunque resalta que todo esto debe hacerse cuando el eclipse se encuentre en su totalidad.

En la parcialidad del mismo, no se utiliza el smartphone Se pueden sacar fotos de paisajes o testimoniales, pero aclara que no se puede esperar obtener una foto de tipo profesional o nítida del eclipse con este recurso.

Hace especial hincapié en la utilización de lentes de sol o gafas, inclusive al momento de capturar las fotografías.

Hombre con una cámara profesional Foto: Canva

Cómo fotografiar el eclipse solar total desde mi cámara

En segundo lugar, el experto toma como referencia las cámaras réflex, también conocidas como DSRL en caso digital. Este elemento utiliza un espejo interno para rebotar la luz del lente hacia el visor.

Estas normalmente son cámaras semiprofesionales que suelen ser las más populares dentro de este rubro. Sin embargo, el fotógrafo indica tener especial cuidado antes de la totalidad del eclipse.

Aclara que no se puede observar directamente por el visor debido a que, este simple hecho, puede causar daños irreversibles a la vista de quién se encuentre detrás. Al hablar de la parcialidad, describe que es importante contar con un filtro colocado previamente en el visor.

Cuando la totalidad del fenómeno esté establecido, es el único momento en el que el filtro se quita y se puede observar por el visor o por la pantalla si es que posee.

Eclipse solar parcial. Foto: Pixabay.

Para el apartado de las cámaras que no cuenten con espejo, son según él especialista la mejor opción para la captura de fotografías en este contexto. Una cámara sin espejo, sumado un lente agregado que pueda estar por encima de los 200 milímetros, permite aportar características ideales para este tipo de eventos.

Al igual que lo mencionado con el celular, pero también a nivel general para este tipo de eventos, la utilización del trípode será vital. En este caso, manteniendo fijado al astro mientras transcurre la totalidad del fenómeno.

Si se busca fotografiar durante la parcialidad, en el tutorial se plantea la necesidad de utilizar un filtro, ya sea magnético o de rosca, únicamente para esta instancia, como podría ser el ND100.000 planteado como ejemplo durante el video. A la hora de desarrollarse la totalidad, este se quita, y se ajusta la cámara nuevamente.

En cuanto a recomendación de fotografías, una que supere los 400 milímetros, con un plano cerrado hacía el sol, hará que se puedan observar la corona solar, las perlas de Baily o incluso las perturbaciones solares. En un caso más distante, una fotografía de 100 milímetros aproximadamente podría mostrar el fenómeno con el contraste del paisaje elegido.

Por último está la cámara de mayor escala profesional, y la que utilizará Rodan el próximo 12 de agosto en el eclipse solar total. Esta posee un teleobjetivo de 200 a 800 milímetros, además de contar con un sensor full frame.

Entre otros detalles, su trípode cuenta con una montura ecuatorial, algo que permite seguir el movimiento del sol de manera automática sin modificar absolutamente nada. En ese contexto, el sistema ayuda a modificar ese +/- 1 de exposición que el fotógrafo recomienda para este tipo de herramientas.

Estas permiten obtener una mayor cantidad de información dentro de la fotografía para poder manipularla a la hora de la posproducción.