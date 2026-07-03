Encontraron muerta a Roxana Guzmán, periodista mexicana que grabó el dramático momento de su secuestro

Las autoridades mexicanas informaron el viernes que encontraron el cuerpo de una periodista secuestrada por dos hombres armados a principios de junio.

El secuestro de Roxana Guzmán en su casa quedó registrado en un espeluznante video. Sus restos fueron hallados hace días en una vivienda e identificados, indicó la fiscalía del estado de Veracruz en un comunicado.

Guzmán dirigía un medio digital en Veracruz, uno de los estados que registra más crímenes contra periodistas en México. Opera en Facebook y difunde noticias y denuncias de Nanchital, una comunidad de unos 30.000 habitantes.

México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, según la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF), que cuenta más de 150 comunicadores asesinados desde 1994.

El video de 35 segundos mostraba a un primer hombre con una mandarria con la que golpeaba la puerta, luego otro aparecía armado con un fusil y la terminaba de abrir a patadas. Una vez dentro, la grabación termina.

Ocho detenidos

Ocho personas fueron detenidas por el delito de homicidio, entre ellas cuatro hombres que se desempeñaban como policías municipales al momento del crimen, señaló la fiscalía.

Los agentes presuntamente "proporcionaban recursos, alimentos y apoyo logístico en las operaciones del grupo delictivo" que secuestró a la comunicadora, indicó.

Labor, La periodista mexicana, Roxana Guzmán Ramírez, es directora del portal el Pulso Informativo del Sureste. Foto: intervención El País.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el crimen en un mensaje en X, en el que instó a las autoridades a "mantener las investigaciones".

RSF denunció en un comunicado "la incapacidad de las autoridades para proteger a la prensa" y exigió que expliquen por qué no lograron encontrar con vida a la periodista.

Otros dos periodistas ya habían sido asesinados este año en esa región.

AFP