Elecciones en Colombia: los candidatos llegan cabeza a cabeza

Hoy se celebra la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, que traerá un cambio importante al país y donde los ciudadanos deberán decidir si ganará el izquierdista Gustavo Petro o el populista Rodolfo Hernández.

Las encuestas, cuya difusión está prohibida en la última semana de campaña, mostraban el fin de semana pasado un resultado realmente ajustado entre los dos candidatos, con apenas décimas de diferencia, lo que podría implicar que quien gane lo haga con apenas unos centenares de miles de votos.



En total, más de 39 millones de colombianos están convocados a la urnas para estas elecciones, pero la abstención en el país suele ser alta, cercana al 50%.

Gustavo Petro, un político curtido en la oposición parlamentaria a los Gobiernos de derechas de Álvaro Uribe, ganó la primera vuelta con más de 8,5 millones de votos y ahora tiene la ambición de ser el primer presidente de izquierdas de Colombia, pero frente a él está Rodolfo Hernández, un multimillonario empresario de la construcción, que viniendo también de fuera de las élites propone un modelo alejado de la “politiquería” tradicional y que acabe con la corrupción, según manifiesta.



Lo cierto que las propuestas de ambos candidatos son muy diferentes entre sí, pero lo que tienen en común es haber desplazado a los partidos tradicionales en el proceso.



Existe expectativas en toda América Latina, porque este resultado electoral en Colombia también mostrará qué tanto la izquierda está avanzando en la región, o cómo se van reconfigurando las ideologías en el poder. En esa línea, Petro insistió el pasado viernes que no es socialista y que el proceso político que quiere llevar a la Presidencia si gana hoy “no es un acuerdo de izquierdas”, sino uno plural que incluya todo tipo de fuerzas.



Petro, un exguerrillero que proviene de la más férrea oposición a los gobiernos derechistas de Álvaro Uribe (2002-2010) y de la izquierda, se presenta a la Presidencia en un proyecto que ha buscado alejar de esas posiciones para fomentar la conciliación con otro tipo de fuerzas.

Urnas

“Esta decisión no se trata de decidir entre el apellido Petro o Hernández, se trata de algo mucho más trascendente, se trata de la Colombia que queremos. Si queremos seguir retrocediendo o avanzar, si seguir en el pasado, en la desigualdad de las mujeres, o avanzar juntos y juntas hacia sus derechos”, aseguró Petro en un mensaje en sus redes sociales.



Petro, exalcalde de Bogotá, hizo así un último llamado, sin pedir directamente el voto por él, a que los votantes elijan si “seguir dejando que la corrupción nos gobierne o enfrentar y erradicar definitivamente a los corruptos” y si “seguir en este estado de violencia e intranquilidad o avanzar a la paz”.



Por su parte, Hernández, también en otro video en sus redes, aseguró: “Hemos esperado años para sacar a los corruptos del poder”, reiterando una frase que ha repetido incontables veces en campaña, y también prometiendo que no le va a fallar a sus votantes.

Petro aclaró que no liderará “un acuerdo de izquierdas”, sino uno “plural”.



Bucaramanga está expectante, la ciudad en la que Hernández empezó su carrera política está teñida de amarillo, el color de la campaña del empresario y que destaca en carteles, pancartas y publicidad política en apoyo al que esperan que sea el próximo presidente.



Pero “no solo Bucaramanga es rodolfista, Santander es rodolfista”, cuenta en una entrevista el director de campaña de Hernández, Óscar Jahir Hernández, frente a la sede, donde no dejan entrar cámaras, confiado en el triunfo del ingeniero porque “hay un voto oculto que no se cuenta” en las encuestas, por lo que están seguros de que ganarán “por más de un millón de votos”.



“Si es así, vamos a estar completamente tranquilos para que el país tenga una transición en paz y no haya inconvenientes de que no vayan a reconocer las elecciones”, en referencia a la campaña de Petro.



Vigilancia

Petro ya ha reiterado en múltiples entrevistas que no confía en la Registraduría, el ente encargado de organizar los comicios, y que si ve irregularidades no reconocerá los resultados, lo que puede complicar una coyuntura ya de por sí compleja.



La Registraduría reiteró ayer que está “garantizada la transparencia de estas elecciones” y que hay más de 71.000 testigos electorales del Pacto Histórico, la formación de Petro, y más de 52.000 de la Liga de Gobernantes Anticorrupción de Hernández. Además, hay ocho misiones de observación internacional acreditadas y más de 410 observadores de organismos internacionales y ONG de 33 países.



Por su parte, la Policía desplegará hoy más de 94.000 agentes en todo el país, en una misión conjunta con el Ejército, “para brindar las condiciones que permitan llevar a cabo el certamen democrático con normalidad”.



Bajo la consigna de que ningún ciudadano se quede sin votar, la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) transportó en estos últimos días en helicópteros a jurados, testigos y material electoral hasta los lugares más remotos del país en una operación que busca garantizar la participación ciudadana en esta segunda vuelta presidencial.



En las zonas más montañosas del departamento de Antioquia (noroeste), y como parte del “Plan Democracia”, la pericia de los pilotos permitió el aterrizaje en diferentes puntos para entregar cubículos de cartón, tarjetones y urnas que serán utilizados para elegir al próximo presidente de Colombia.