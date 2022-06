Petro apuesta con mensaje de Mujica a ganar el balotaje en Colombia contra Hernández

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Cuando restan dos días para la segunda vuelta de las elecciones en Colombia, el candidato izquierdista Gustavo Petro apostó por un mensaje de casi cuatro minutos en sus redes sociales del expresidente José Mujica, quien ya envió en las últimas horas un mensaje de aliento que se enfrentará al populista Rodolfo Hernández.

"A las y los colombianos que aún están indecisos, Pepe Mujica les envía este mensaje. Gracias por el apoyo Pepe ¡Es hora del cambio!", señala el mensaje de Petro en su cuenta oficial.

"Soy apenas un luchador, que luchó como tantos, (por) un mundo un poco más igualitario, y tuvo que aprender, como Petra (Petro), como tantos otros, que la democracia parlamentaria no es perfecta porque ninguna construcción humana puede ser perfecta, pero es hasta ahora el mejor sistema que los humanos nos podemos dar", comienza diciendo el expresidente, de 87 años, aludiendo a su pasado guerrillero con el MLN-Tupamaros, que comparte con Petro, que también fue guerrillero en Colombia antes de pasar a la primera plana política.

Mientras van sucediendo imágenes de personas de diferente sexo y edad, siempre con música emotiva, Mujica añade respecto a la democracia parlamentaria: "¿Por qué? Porque se reconoce mejorable, perfectible, y naturalmente nunca es definitiva y nos obliga aprender a convivir, a respetar a los que piensan distinto, porque la convivencia es un valor de la sociedad sin odio y nos obliga a negociar y a negociar, buscando salidas posibles y útiles".

A las y los colombianos que aún están indecisos, Pepe Mujica les envía este mensaje.



Gracias por el apoyo Pepe ¡Es hora del cambio! pic.twitter.com/7S5MldOAx7 — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 17, 2022

"Sé que tienen que cultivar la paz y la lucha contra la pobreza, multiplicar la economía y no olvidarse jamás de repartir para asegurar la paz, y para que sea posible que la historia martirizada de Colombia pegue un vuelco y camine hacia un porvenir de esperanza para todos", remarcó.



Aseguró que Petro, que consideró su "amigo", tiene "empatía con el pueblo humilde, más sufrido, de los más desfavorecidos, tiene amor por su pueblo y ha vivido mucho".



"Colombia necesita menos odio, menos egoísmo, más solidaridad humana y sabe perfectamente que tiene el corazón comprometido y espero que el pueblo colombiano le dé la oportunidad de demostrarlo", manifestó el exmandatario.



Y luego pidió: "No se olviden, ayúdenlo, porque no hay ningún hombre mágico arriba de la tierra. Colombia merece otro destino y otra suerte".



Mujica también llamó a "honrar la hermosura de la naturaleza" colombiana, llamó a que los ciudadanos se "pongan a la altura de esa vertiginosa naturaleza" y pidió "cultivar una nueva sociedad, por la paz, por el pan, por el nosotros, por Colombia, por nuestra América Latina".