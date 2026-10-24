Los institutos Datafolha y Quaest divulgarán este sábado 24 de octubre por la noche sus últimas encuestas sobre la carrera presidencial en Brasil, antes de la segunda vuelta entre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), y el senador Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL).

Los sondeos medirán parcialmente el impacto del debate entre ambos candidatos emitido por TV Globo el viernes por la noche, en la víspera del regreso de los brasileños a las urnas.

SONDEO DE DATAFOLHA

Datafolha: Flávio Bolsonaro y Lula llegan a la elección en empate técnico

Los investigadores de Datafolha realizaron 4.050 entrevistas presenciales entre el viernes y el sábado. El sondeo fue encargado por TV Globo y el diario Folha de S. Paulo.

La encuesta tiene un margen de error de dos puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95 %. Fue registrada ante la Justicia Electoral brasileña con el código BR-09540/2026.

En la medición anterior de Datafolha, divulgada el jueves, Flávio Bolsonaro obtuvo el 47 % de las intenciones de voto, frente al 46 % de Lula. La diferencia configura un empate técnico, considerando el margen de error de dos puntos porcentuales.

Al considerar los votos válidos —que excluyen los votos en blanco, los nulos y a los indecisos—, ambos candidatos alcanzaron el 50 %.

Datafolha también publicó una medición sobre el rechazo a los candidatos: Flávio Bolsonaro registró un 46 % y Lula, un 45 %.

El senador del Partido Liberal y candidato opositor, Flávio Bolsonaro, y el presidente de Brasil y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, posan antes del segundo debate presidencial. Foto: Mateo Vázquez

ENCUESTA DE QUAEST

Quaest: Lula y Flávio Bolsonaro también aparecen en empate técnico

El instituto Quaest realizó 3.702 entrevistas presenciales entre el viernes y el sábado. El relevamiento fue encargado por O Globo y TV Globo.

La encuesta tiene un margen de error de dos puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95 %. Su registro ante la Justicia Electoral corresponde al código BR-09158/2026.

En la medición anterior de Quaest, divulgada el miércoles, Flávio Bolsonaro obtuvo el 45 % de las intenciones de voto, frente al 44 % de Lula.

Al igual que en Datafolha, la diferencia se encuentra dentro del margen de error, por lo que ambos candidatos están en empate técnico. En votos válidos, los dos registraron un 50 %.

