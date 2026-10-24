Cerca de 159 millones de brasileños están llamados a las urnas para elegir este domingo 25 de octubre entre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, del PT, y el senador Flávio Bolsonaro, del PL.
- Los candidtaos protagonizan este sábado actividades de cierre de campaña, en una jornada clave para movilizar a sus seguidores.
- Este viernes fue el último debate televisivo antes del balotaje, con cruces sobre economía, seguridad, corrupción y políticas sociales.
- Las mediciones encuestas de Datafolha y Quaest mostraron un empate técnico. Datafolha registró 47% para Flávio y 46% para Lula; Quaest, 45% y 44%, respectivamente. Ambos sondeos tenían un margen de error de dos puntos porcentuales.
El País en el debate Lula vs. Flávio Bolsonaro
Flávio Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva se enfrentaron anoche por segunda y última vez en un debate crucial antes del balotaje de mañana domingo. El formato de TV Globo les puso límites: no pudieron interrumpirse ni caminar por el escenario mientras el otro hablaba como en el debate de Band del pasado domingo. Esta vez, las reglas favorecen la discusión de propuestas, aunque eso no evitó que el tono subiera rápido. No hubo foto ni conferencia post debate. Los enviados de El País, Mateo Vázquez y Delfina Milder analizan el último enfrentamiento en TV de Lula y Flávio Bolsonaro antes de las elecciones del domingo.
Qué dicen las últimas encuestas sobre Lula y Flávio Bolsonaro antes de la segunda vuelta electoral en Brasil
Los institutos Datafolha y Quaest divulgarán este sábado 24 de octubre por la noche sus últimas encuestas sobre la carrera presidencial en Brasil, antes de la segunda vuelta entre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), y el senador Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL).
Los sondeos medirán parcialmente el impacto del debate entre ambos candidatos emitido por TV Globo el viernes por la noche, en la víspera del regreso de los brasileños a las urnas.
SONDEO DE DATAFOLHA
Datafolha: Flávio Bolsonaro y Lula llegan a la elección en empate técnico
Los investigadores de Datafolha realizaron 4.050 entrevistas presenciales entre el viernes y el sábado. El sondeo fue encargado por TV Globo y el diario Folha de S. Paulo.
La encuesta tiene un margen de error de dos puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95 %. Fue registrada ante la Justicia Electoral brasileña con el código BR-09540/2026.
En la medición anterior de Datafolha, divulgada el jueves, Flávio Bolsonaro obtuvo el 47 % de las intenciones de voto, frente al 46 % de Lula. La diferencia configura un empate técnico, considerando el margen de error de dos puntos porcentuales.
Al considerar los votos válidos —que excluyen los votos en blanco, los nulos y a los indecisos—, ambos candidatos alcanzaron el 50 %.
Datafolha también publicó una medición sobre el rechazo a los candidatos: Flávio Bolsonaro registró un 46 % y Lula, un 45 %.
ENCUESTA DE QUAEST
Quaest: Lula y Flávio Bolsonaro también aparecen en empate técnico
El instituto Quaest realizó 3.702 entrevistas presenciales entre el viernes y el sábado. El relevamiento fue encargado por O Globo y TV Globo.
La encuesta tiene un margen de error de dos puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95 %. Su registro ante la Justicia Electoral corresponde al código BR-09158/2026.
En la medición anterior de Quaest, divulgada el miércoles, Flávio Bolsonaro obtuvo el 45 % de las intenciones de voto, frente al 44 % de Lula.
Al igual que en Datafolha, la diferencia se encuentra dentro del margen de error, por lo que ambos candidatos están en empate técnico. En votos válidos, los dos registraron un 50 %.
¿Quién ganó el segundo debate presidencial en Brasil? Analistas puntuaron a Lula da Silva y Flávio Bolsonaro
La TV Globo realizó este viernes el último debate entre los candidatos a la Presidencia de Brasil antes de la segunda vuelta electoral, prevista para este domingo. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), y el senador Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), protagonizaron el último cara a cara televisivo de la campaña.
"Nueve dedos" y "googleen": Lula y Flávio retoman los ataques en el segundo debate presidencial
Flávio Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva se enfrentaron por segunda y última vez en un debate crucial antes del balotaje de mañana domingo. El formato de TV Globo les puso límites: no pudieron interrumpirse ni caminar por el escenario mientras el otro hablaba como en el debate de Band del pasado domingo. Esta vez, las reglas favorecen la discusión de propuestas, aunque eso no evitó que el tono subiera rápido.
Al referirse al accidente en el que Lula perdió el dedo meñique de la mano izquierda cuando era metalúrgico, Flávio lo llamó “nueve dedos”, chicana que su sector de la platea festejó. “De nada sirve dar con una mano y quitar con los nueve dedos”, lanzó. Después se burló de la ronquera del presidente.
Lula aprovechó el comentario para repasar su propia biografía. “Si hay alguien aquí que sabe cómo es el mundo laboral, soy yo. Si hay alguien que perdió un dedo a los 17, fui yo, trabajando de noche cuando no debía. No voy a dejar que un miliciano me llame ‘nueve dedos’”, declaró. Y retrucó: “(Flávio) nunca trabajó un solo día en su vida, no sabe lo que es una libreta de trabajo. Su primer empleo fue un cargo ficticio que le consiguió su padre”.
Minutos después, Flávio le pidió disculpas al presidente por el apodo, pero redobló: “También me pregunto si usted le va a pedir disculpas al pueblo brasileño por haberle subido tanto el precio de la comida a la clase trabajadora”.
En el primer bloque, después de dos intervenciones en las que Flávio fustigó la gestión del gobierno, Lula invitó a los televidentes a “googlear” sus afirmaciones, dando a entender que su rival mentía. La respuesta del ganador de la primera vuelta fue rápida: “¿Gobierna Google o gobierna el presidente?”.
El debate de anoche en TV Globo era considerado decisivo por los analistas, ya que todas las encuestas hasta la fecha marcan un “empate técnico” entre los dos candidatos.