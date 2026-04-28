El santuario Vantara y la ambiciosa oferta para salvar de la muerte a los hipopótamos de Escobar en Colombia

Los hipopótamos de Pablo Escobar en Colombia, condenados al sacrificio, podrían tener una esperanza que surgió en las últimas horas. El hijo de un multimillonario indio ofreció este martes acoger a 80 ejemplares descendientes de los introducidos por el narcotraficante, con el fin de evitar que sean sacrificados, como planean las autoridades.

Anant Ambani, hijo del magnate Mukesh Ambani, pidió formalmente al gobierno colombiano en un comunicado que suspenda la decisión adoptada este mes de aplicar la eutanasia a esos animales, que han causado estragos en los ecosistemas de la nación.

Vantara: el centro de rescate en la India que recibiría a los animales

En su lugar, ofreció que se le permita una "reubicación segura y dirigida científicamente, que llevaría a los 80 animales a un hogar permanente" en su centro de animales Vantara, en India.

El enorme zoológico, situado en el estado noroccidental de Guyarat, se presenta como "uno de los mayores centros de rescate, cuidado y conservación de fauna silvestre del mundo".

Según la Autoridad Central de Zoológicos de la India, Vantara ya alberga a cientos de elefantes, así como a 50 osos, 160 tigres, 200 leones, 250 leopardos y 900 cocodrilos, entre otros animales.

Hipopótamos, descendientes de una pequeña manada introducida por Pablo Escobar, en estado salvaje en un lago cerca del parque temático Hacienda Napoles, que alguna vez fue el zoológico privado de Escobar, en Doradal. Foto: ALBERTO GONZALEZ/AFP

Expertos han advertido repetidamente sobre el enorme número de animales acogidos por Vantara, incluida la importación de especies raras y en peligro crítico.

Como muestra de su poder como barón de la droga, Escobar importó cuatro hipopótamos —animales endémicos de África y que pueden pesar varias toneladas— a Colombia en la década de 1980. Tras la muerte del narco en 1993, lograron escapar de su lugar de cautiverio y se establecieron en las exuberantes riberas del río Magdalena, donde han atacado a pescadores. Su peligrosidad ha impulsado iniciativas para sacrificarlos, pero el costo elevado de esas operaciones, o de su esterilización o traslado, ha frenado cualquier intento.

Según el ministerio del Medioambiente colombiano, actualmente hay cerca a 200 hipopótamos en libertad en la zona. Sin control, se estima que la población podría aumentar hasta los 500 hasta 2030.

Foto cedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia de un hipopótamo en una zona rural de Colombia. Foto: EFE

Ambani, hijo del multimillonario que encabeza el conglomerado Reliance Industries, añadió que presentó un plan detallado para dar a los animales un nuevo hogar en Vantara. La propuesta contempla su captura y su transporte con ayuda de veterinarios, así como la creación de un "entorno naturalista diseñado específicamente" para ellos.

"Vantara tiene la experiencia, la infraestructura y la determinación para respaldar este esfuerzo, enteramente en los términos de Colombia", agrega el comunicado. "Estos 80 hipopótamos no eligieron dónde nacieron ni crearon las circunstancias a las que ahora se enfrentan", añadió Ambani.

Anant Ambani y sus padres, Mukesh y Nita. Foto: Punit Paranjpe/AFP

Mutaciones genéticas: el obstáculo técnico que frena el traslado

La ministra colombiana de Ambiente, Irene Vélez, afirmó hace dos semanas que los hipopótamos tienen una mutación genética debida a la endogamia que ha hecho que algunos países rechazaran recibirlos.

Bajo ese argumento, el sacrificio de 80 especímenes fue autorizado, aunque grupos animalistas han tratado de frenarlo en los tribunales.

AFP