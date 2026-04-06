El jefe de gabinete argentino, que hizo gastos en Punta del Este, entre muchos otros, sacude al gobierno de Milei

Aunque ven difícil que Manuel Adorni se mantenga en su cargo de jefe de Gabinete argentino mucho tiempo más, en la oposición esperan con avidez la sesión informativa del 29 de este mes, día que el propio Adorni fijó para ofrecer su informe de gestión a la Cámara de Diputados.

Debilitado por las acusaciones sobre presunto enriquecimiento en su contra, los opositores buscarán convertir esa sesión en una virtual interpelación al jefe de ministros para que dé explicaciones sobre su patrimonio.

Si Adorni decide concurrir a la sesión será una masacre, exageran los opositores. El espectáculo se completaría si el presidente Javier Milei también fuera de la partida si, como anticipó, resuelve acompañar al jefe de sus ministros al recinto.

Adorni podría optar por no concurrir a la sesión informativa del 29 -de hecho, ya pegó el faltazo el mes pasado cuando debió asistir al Senado-, pero no podrá evitar el envío del informe de gestión con las respuestas a las 4800 preguntas que le elevaron los distintos bloques la semana pasada.

Como era de prever, la mayoría apunta a pedir respuestas sobre su viaje familiar a Punta del Este y el incremento de su patrimonio que no fue informado en su última declaración jurada. El caso por la presunta estafa con la criptomoneda $LIBRA también concentra buena parte de las preguntas.

Hasta ahora la sesión sigue confirmada, dicen los voceros del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

En el oficialismo no disimulan su inquietud por la magnitud que adquiere el escándalo que rodea al jefe de ministros y no son pocas las voces que aconsejan que no se presente al recinto. “Si decide exponerse en el recinto es porque está en condiciones de acreditar, con documentación fehaciente, de que el incremento de su patrimonio fue lícito. De lo contrario, que no pise el recinto: la oposición lo va a masacrar”, deslizó un integrante de los bloques cercanos al oficialismo.

Más drástico, el diputado del Movimiento de Integracion y Desarrollo (MID) Eduardo Falcone -que integra el interbloque Fuerza del Cambio, cercano al oficialismo- sostuvo que Adorni debería renunciar “inmediatamente”. Dice en voz alta lo que muchos, en su bancada, piensan en privado.

“Es insostenible. No hay margen político para que llegue a la sesión. Y si llegara, cosa que no le doy la menor chance, si no pudo enfrentar 5 preguntas en una conferencia de prensa, menos está en condiciones de enfrentar a la Cámara de Diputados”, advierte.

De todas maneras, entre los bloques predomina la sensación de que Adorni no durará demasiado tiempo más en su cargo. “Milei va a intentar aguantarlo para no darle el gusto a los periodistas ‘basura’ y a los opositores que lo denunciaron, pero en cuanto él y su hermana Karina verifiquen que el escándalo erosiona cada vez más la imagen del Gobierno, no les va a quedar otro remedio que sacarlo”, indican.

Destino inicial Kast visita a Milei en la Casa Rosada El presidente de Chile, José Antonio Kast, junto a una delegación de cinco personas, entre ellos tres ministros y un representante del partido Unidad Democrática Independiente (UDI), tenían previsto viajar a Argentina ayer domingo en la noche para la primera visita de Estado que terminará hoy, lunes. El viaje sigue con la tradición de elegir a Argentina como destino inicial y está marcado por la frustrada detención en Buenos Aires, el pasado jueves, del exguerrillero Galvarino Apablaza, de quien Chile pidió su extradición por estar acusado de planear el asesinato del senador de la UDI Jaime Guzmán en 1991. La contingencia tomará parte del encuentro entre Kast y su homólogo Javier Milei, quienes tienen buena relación y afinidad ideológica, y será la primera reunión tras el diálogo bilateral que sostuvieron en marzo pasado en la cumbre “Escudo de las Américas”, organizada por el presidente estadounidense, Donald Trump. La extradición de Apablaza, quien se refugió en Argentina desde hace décadas, es una de las promesas que hizo Kast antes de ser investido presidente de Chile y es un asunto que ya habría tratado con Milei, quien le había trasladado su compromiso de colaborar. También abordarán otros temas de colaboración. EFE

Plan “aguantar”

El Presidente Milei, sin embargo, no da el brazo a torcer. Anunció que hoy, lunes, al mediodía, encabezará una reunión de gabinete en la Casa Rosada junto a Adorni. El encuentro, que no se realizaba desde el pasado 24 de febrero, tiene como objetivo dar muestras de unidad interna y de gestión para intentar dar vuelta la página del escándalo.

No será sencillo. El frente judicial también complejiza el panorama para el ministro coordinador, quien ya contrató al abogado penalista Matías Ledesma para su defensa.

Tal como reveló el diario La Nación, el fiscal federal Gerardo Pollicita citó a declarar como testigo a la escribana Adriana Mónica Nechevenko, quien intervino en la operación de compra del departamento del barrio de Caballito por parte de Adorni.

Según la documentación analizada en el expediente, el funcionario adquirió el inmueble por un monto declarado de 230.000 dólares, gracias a un préstamo de 200.000 dólares que -de acuerdo con los registros oficiales- le otorgaron las propias vendedoras, dos mujeres de 64 y 72 años sin relación previa conocida con él. A cambio, se constituyó una hipoteca sobre el mismo departamento.

La oposición no dejará pasar las derivaciones de este escándalo este miércoles, cuando se debata la reforma de la ley de glaciares. Intentarán modificar el temario de la sesión para incorporar los proyectos para interpelar a Adorni, una ofensiva que el oficialismo y sus aliados buscarán bloquear. La oposición intentará sacarle provecho político al escándalo.

Laura Serra / La nacion (GDA)