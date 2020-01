EE.UU. y Canadá dicen que el avión ucraniano fue derribado por misil iraní

Un misil iraní. Esta es la hipótesis más firme que explicaría la caída del avión ucraniano que el miércoles se estrelló apenas despegar de Teherán, capital de Irán, con destino a Kiev, Ucrania, con 176 personas a bordo.

La hipótesis del misil iraní la manejaron ayer jueves el presidente estadounidense Donald Trump y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.



Además, un video verificado y publicado por el diario The New York Times parece mostrar un misil iraní golpeando a un avión cerca del aeropuerto de Teherán, el área donde la aeronave dejó de transmitir su señal antes de estrellarse.

En el video se aprecia como algo impacta con el avión y se produce una explosión. El avión habría intentado volar hacia el aeropuerto antes de estrellarse, según el Times.



Trudeau afirmó que su Gobierno tiene información de que el vuelo 752 de Ukraine International Airlines (UIA) fue derribado por un misil iraní.



“Tenemos información de múltiples fuentes, incluidos nuestros aliados y nuestros propios servicios”, que indica que el avión fue derribado “por un misil tierra-aire iraní”, dijo Trudeau en una conferencia de prensa en Ottawa.

“Puede que no haya sido intencional”, agregó el primer ministro de Canadá.



Un funcionario estadounidense aseguró que satélites de su país detectaron el lanzamiento de dos misiles pocos momentos antes de que se estrellara el avión, seguido de evidencia de una explosión, informó la agencia Reuters.



El accidente, en el que murieron los 176 ocupantes del avión -63 eran canadienses-, se produjo poco después de que Irán lanzase decenas de misiles tierra-tierra contra dos bases militares en Irak utilizadas por Estados Unidos, en represalia por el asesinato del general iraní Qasem Suleimaní en una operación militar ordenada por Trump. La rueda de prensa de Trudeau se produjo poco después de que Trump declarase que él tenía sospechas de que el vuelo 752 de UIA no sufrió un accidente.

“Algunos dicen que fue mecánico. Personalmente, no creo”, afirmó Trump. “Alguien pudo haber cometido un error”, comentó en la Casa Blanca.



También el primer ministro británico, Boris Johnson, afirmó ayer que dispone de informaciones de que el avión ucraniano fue “derribado” por un misil iraní. “Ahora hay un conjunto de informaciones”, según las cuales el avión “fue derribado por un misil tierra-aire iraní”, lo cual “pudo haber sido accidental”, declaró Johnson en un comunicado, poco después del anuncio en ese sentido del primer ministro canadiense.



Las autoridades iraníes dijeron que “los rumores” de que el avión ucraniano había sido derribado por un misil “no tienen ningún sentido”.

“Varios vuelos nacionales e internacionales volaban al mismo tiempo en el espacio iraní a la misma altura de 8.000 pies, y esta historia del ataque con misiles en el avión no puede ser en absoluto correcta”, según un comunicado del ministerio de Transporte de Irán.



En el accidente del vuelo 752 de UIA, además de los 63 canadienses, entre las víctimas hay 82 iraníes, 11 ucranianos (2 pasajeros y nueve tripulantes), 10 suecos, 4 afganos, 3 alemanes y 3 británicos.

Unos cincuenta expertos ucranianos llegaron a Teherán este jueves para participar en la investigación y, en particular, para descifrar las cajas negras.



“En un momento u otro, entregarán las cajas negras, idealmente a Boeing, pero si se las dan a Francia u otro país, eso también estaría bien”, dijo Trump.



Existe cierta confusión sobre la suerte de estas cajas negras, cruciales para las investigaciones futuras.

El miércoles, la agencia iraní Mehr citó comentarios de Ali Abedzadeh, presidente de la Organización de Aviación Civil iraní (CAO) según los cuales Irán no entregaría las cajas negras a los estadounidenses.



Solo unos pocos países, entre ellos Estados Unidos pero también Alemania o Francia, tienen la capacidad técnica para analizar cajas negras.

Esta tragedia aérea es la más mortal para Canadá desde el bombardeo en 1985 de un Boeing 747 de Air India en el que murieron 268 canadienses.



País anfitrión de una gran diáspora iraní -unas 250.000 personas- Canadá rompió las relaciones diplomáticas con Irán en 2012 por su apoyo de la república islámica al régimen de Bashar al Asad en Siria.



Ucrania contempla varias hipótesis sobre qué provocó la caída de su avión, entre ellas que fue un misil antiaéreo, la explosión de una bomba colocada a bordo, o una colisión con un dron.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , explicó ayer jueves que ordenó matar al poderoso general iraní Qasem Soleimani porque Irán planeaba volar la Embajada estadounidense en Bagdad, Irak. “Descubrimos a un monstruo total, lo eliminamos y eso debería haber pasado hace tiempo. Lo hicimos porque (los iraníes) querían volar la embajada, y también por otras razones muy obvias, alguien murió, uno de nuestros militares falleció, hubo gente herida grave justo la semana anterior”, dijo Trump en una intervención en la Casa Blanca. Y subrayó que “ Soleimani tenía más de una embajada en concreto en mente” para un posible ataque. Soleimani fue asesinado el pasado 3 de enero en una operación militar estadounidense con un dron en las proximidades del aeropuerto de Bagdad . Esta acción llegó días después de que un contratista estadounidense perdiera la vida en un ataque contra una base militar, al que Estados Unidos respondió con una acción contra posiciones de la alianza de milicias chiíes iraquíes Multitud Popular, que dejó 25 muertos en sus filas. En represalia, miembros y seguidores de esas milicias asaltaron la Embajada de Estados Unidos en Bagdad , lo que fue seguido del ataque estadounidense contra Soleimani y otros altos mandos y líderes de la Multitud Popular. Trump recordó ayer jueves el ataque armado de diciembre de 2012 contra el consulado de Estados Unidos en Bengazi (Libia), donde murió el embajador Chris Stevens. El mandatario se quejó de cómo fue gestionado ese ataque ocurrido durante el mandato de su predecesor, el demócrata Barack Obama (2009-2017) y destacó que Bagdad ha sido el “anti Bengazi”. En el caso de la Embajada en Irak, Trump consideró que las milicias chiíes podrían haber tomado rehenes o matado a gente si Estados Unidos no hubiera reaccionado rápido.

Qué se sabe de la tragedia aérea

El vuelo. El vuelo PS752 de UIA había despegado el miércoles a las 06.10 hora de Irán (23.40 del martes en Uruguay) desde Teherán con destino a Kiev, pero se estrelló minutos después. A bordo iban 82 iraníes, 63 canadienses, 11 ucranianos, 10 suecos, cuatro afganos, tres alemanes y tres británicos.



El misil. Según los servicios de inteligencia de Estados Unidos y Canadá, el avión ucraniano fue derribado por un misil iraní, aunque tanto Trump como Trudeau dijeron que podría haber sido un error y no intencional.



El video. El diario The New York Times reforzó esta hipótesis al divulgar un video que supuestamente muestra el momento del impacto de un misil contra el avión en la zona de Parand, en las proximidades del aeropuerto de Teherán y justo donde el aparato dejó de emitir su señal antes de que se estrellara. En la grabación, de 19 segundos de duración, se ve un halo de luz en el cielo que se desvanece en la oscuridad antes de que se escuche una explosión.



La versión iraní. Las autoridades iraníes negaron las informaciones de que uno de sus misiles derribó el avión ucraniano. El portavoz del Gobierno iraní, Alí Rabieí, calificó de "falsas" y de "una guerra psicológica" esas versiones.