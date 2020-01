Quién era Qasem Soleimani, el carismático general iraní más temido por Estados Unidos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Un agente de la CIA comparó a Qasem Soleimani, el general iraní muerto ayer viernes en un ataque de Estados Unidos, como una mezcla entre el personaje del espionaje británico James Bond, el nazi Erwin Rommel (el Zorro del Desierto) y la cantante estadounidense Lady Gaga.

Una rara mezcla para describir a un militar que en Irán era como una estrella superstar con miles de seguidores en Instagram y que gustaba aparecer en las tapas de las revistas, pero en el exterior era temido por las grandes potencias occidentales.

Jefe de la Fuerza Qods de los Guardianes de la Revolución, a cargo de las operaciones exteriores de la república islámica, Soleimani era sin duda un personaje carismático.



De 62 años, con barba canosa, se había convertido en una verdadera estrella en Irán con numerosos seguidores en su cuenta de Instagram.



Para sus partidarios y para sus detractores, Soleimani, era el hombre clave de la influencia iraní en Oriente Medio, donde reforzó el peso diplomático de Teherán, sobre todo en Irak y Siria, dos países donde Estados Unidos está implicado militarmente.

Líder iraní Qasem Soleimani. Foto: EFE

“Para los chiitas de Oriente Medio es una mezcla de James Bond, Erwin Rommel y Lady Gaga”, escribió el exanalista de la CIA Kenneth Pollack en la revista estadounidense Time en una edición dedicada a las 100 personas más influyentes del mundo en 2017.



“Para Occidente es (...) responsable de haber exportado la revolución islámica de Irán, de apoyar a los terroristas (...) de librar las guerras de Irán en el extranjero”, agregó Pollack.



En Irán, inmerso en una crisis económica, algunos le sugirieron que se lanzara a la arena política, pero el general decía que no se iba a presentar a las elecciones de 2021.

Soleimani hizo gala de su talento en el vecino Irak. Cada vez que había una situación política o militar relevante en ese país, él acudía para actuar entre bastidores. La progresión del grupo Estado Islámico (ISIS), el referéndum de independencia en Kurdistán o actualmente la formación de un gobierno ... Nada le era ajeno en Irak.



Su influencia venía de lejos, ya que lideraba la Fuerza Qods cuando Estados Unidos invadió Afganistán en 2001.

Ataque al aeropuerto de Bagdad. Foto: EFE

Después de mantenerse fuera de los focos durante años, Soleimani comenzó a aparecer en las portadas de los medios de comunicación tras el comienzo de la guerra en Siria en 2011, donde Irán, un peso pesado chiita en la región, apoya al régimen de Bashar al Asad. Aparecía en fotos en el campo de batalla, en documentales e incluso fue representado en una película de animación y en un video musical.



Este importante comandante de los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de la república Islámica de Irán, también participó en Líbano, con el Hezbolá chiita libanés, de la mayor parte del conflicto israelí-libanés de 2006.



Un importante funcionario iraquí lo describió como un hombre tranquilo y poco hablador. “Está sentado en la otra punta de la habitación, solo, con mucha calma. No habla, no comenta (...) solo escucha”, contó al New Yorker.



Según un estudio publicado en 2018 por IranPoll y la universidad de Maryland, el 83% de los iraníes encuestados tenía una opinión favorable de Soleimani, mejor que del presidente Hasan Rohani y del ministro de Relaciones Exteriores Mohamad Javad Zarif.



Soleimani nació el 11 de marzo de 1957 en la montañosa localidad de Qanat e Malek de la ciudad de Rabar, en la provincia de Kerman.

A los 12 años, después de completar su educación primaria, trabajo como albañil y luego como contratista en la empresa de agua de Kerman, donde continuó sus estudios.



Se unió a los Guardianes de la Revolución en 1979, poco después del establecimiento de la revolución islámica por el ayatolá Jomeini.



Al comienzo de la guerra entre Irán e Irak (1980-1988), comandó dos batallones de la provincia de Kerman. Debido a la explosión de un proyectil de mortero resultó gravemente herido en la mano derecha y el abdomen.



“Comandante fantasma”, “General internacional”, “La pesadilla del enemigo”, “El más poderoso de Oriente Medio” entre otros, fueron algunos de los apodos que le dieron sus seguidores. Soleimani tenía dos hijos. (En base a AFP y EFE)