Varios detenidos en Irán durante protesta por el derribo del avión ucraniano

Irán anunció varias detenciones vinculadas con el reciente derribo por error de un avión ucraniano con 176 personas a bordo, una tragedia que alimentó nuevas protestas contra el gobierno islámico en Teherán.

La muerte de todos los ocupantes del vuelo 752 de la compañía ucraniana Ukranian International Airlines (UIA), una gran parte de ellos iraníes, ha despertado el descontento popular y ha llevado a las autoridades a establecer como prioridad la investigación de las causas de ese nefasto error.



Las investigaciones están siendo “exhaustivas y algunos individuos han sido detenidos”, informó el portavoz del Poder Judicial, Gholamhosein Esmaili, quien no detalló el número de arrestos.



El Boeing 737-800 de UIA, que cubría la ruta Teherán-Kiev, fue derribado al poco de despegar del aeropuerto internacional Imán Joeminí de Teherán al ser confundido con un misil de crucero, según indicó la Guardia Revolucionaria iraní.



Sobre este error, el presidente iraní, Hasan Rohaní, subrayó ayer martes que “no se puede culpar a un solo individuo” ya que -indicó- no es solo culpable la persona que presionó el botón y disparó el misil, sino que “hay otros”.

Tribunal especial.

Debido a la controversia generada, Rohaní instó al Poder Judicial a formar “un tribunal especial con un juez de alto rango y decenas de expertos” para investigar un caso de gran interés internacional.



“El Gobierno continuará sus esfuerzos hasta que se investiguen todos los aspectos del incidente y para garantizar que los involucrados son castigados y que esto no volverá a suceder”, aseveró. Asimismo en su discurso culpó a Estados Unidos porque, a su juicio, “calentó el ambiente e hizo que la situación fuera anormal”.



Sin embargo, agregó que el hecho de que Estados Unidos provocara una escalada de la tensión en la región no quiere decir que Irán no deba abordar “las causas profundas del incidente”.

Imagen de las cajas negras recuperadas del avión. Foto: Reuters

Teherán esperaba un ataque de represalia de Washington a su ataque de horas antes contra una base militar en Irak con presencia de tropas norteamericanas que, a su vez, fue en venganza por el asesinato en un bombardeo estadounidense del general Qasem Soleimaní, jefe de la Fuerza Al Quds de la Guardia Revolucionaria iraní.

Descontento social.

Las explicaciones de las autoridades y sus promesas de justicia no calman a buena parte de la población, que ha dirigido su ira contra el propio sistema islámico, al que culpa de todas las desgracias.



En esta jornada hubo protestas dentro del recinto de la Universidad de Teherán, donde un amplio grupo de estudiantes gritó lemas contra el líder supremo, Alí Jameneí, y urgió a celebrar un referéndum en el país.



“Nos quitaron a las élites y nos pusieron a los clérigos”, “a mí no me digas sedicioso, usted es la sedición” o “luto, luto, hoy es día de luto” fueron algunas de las frases coreadas, según pudo constatar Efe.

Las manifestaciones, tanto de ayer como de los últimos días, son limitadas debido al miedo a la represión de las autoridades, que han desplegado a un gran número de policías antidisturbios por todo el centro de la ciudad.