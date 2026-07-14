De "rey del norte" a Downing Street: cómo Andy Burnham logró el control total del laborismo británico

El exalcalde del Gran Manchester, Andy Burnham, tiene ya garantizado suceder al primer ministro británico Keir Starmer, después de haber obtenido el apoyo necesario de los diputados laboristas. Burnham, de 56 años, apodado el “rey del norte” por las conquistas logradas en la zona de Manchester, recibió el lunes el respaldo de 27 diputados laboristas adicionales, que se suman a los 322 apoyos obtenidos en el primer día de votación, el pasado jueves.

Con el apoyo de 349 diputados de los 403 que integran el grupo parlamentario laborista, ningún otro candidato puede alcanzar ya el umbral de 81 apoyos necesarios para presentarse a la dirección del partido.

Las nominaciones de los diputados cerrarán este miércoles y serán seguidas por una votación de 24 horas de otros grupos afiliados al partido, entre ellos los sindicatos, que concluirá este jueves.

Burnham recibió también este martes el respaldo del sindicato Unison, uno de los más importantes del país, con 1,3 millones de afiliados, por lo que debe ahora obtener el aval de otras dos organizaciones, entre ellas una confederación de trabajadores, un trámite considerado una formalidad.

“Tiene una tarea difícil por delante, pero es una voz fuerte y poderosa que se ha ganado el respeto”, declaró Linda Hobson, presidenta de Unison.

De este modo, Burnham debería ser investido oficialmente como líder del Partido Laborista el viernes durante un congreso extraordinario, antes de instalarse en Downing Street, probablemente el 20 de julio, después de reunirse con el rey Carlos III.

Andy Burnham es el favorito para suceder a Keir Starmer como líder del Partido Laborista Foto: OLI SCARFF/AFP fotos

El exalcalde ganó el 19 de junio unas elecciones legislativas parciales que le permitieron ocupar un escaño en el Parlamento, una condición necesaria para poder iniciar la carrera por el liderazgo laborista.

Burnham ha comenzado a perfilar sus prioridades para el gobierno, prometiendo en particular un amplio proceso de descentralización destinado a impulsar el crecimiento económico.

“Vamos a llevar a cabo el mayor reequilibrio de poderes que nuestro país haya conocido jamás”, afirmó Burnham.

La popularidad de Starmer, en el poder desde julio de 2024, cayó en picado debido a varios escándalos y al letargo de la economía, que llevaron a numerosas voces dentro del laborismo a pedir su dimisión.

El gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, afirmó ayer martes que, si tuviera un solo consejo que dar al próximo primer ministro, sería que “el gran problema es el crecimiento de la economía”.

El Primer Ministro de Gran Bretaña, Keir Starmer. Foto: AFP fotos

“Hemos tenido un crecimiento económico bajo durante buena parte de los últimos 16 o 17 años”, declaró ante la comisión del Tesoro del Parlamento británico. “No conseguiremos crecimiento si no tenemos estabilidad financiera”, afirmó, aludiendo a las turbulencias provocadas por la guerra entre Estados Unidos e Irán.

Entre los diputados que han respaldado la candidatura del exalcalde de Mánchester se incluyen gran parte de los ministros y otros miembros de alto rango en el actual Gobierno de Starmer, encabezados por el vice primer ministro británico, David Lammy, la ministra de Economía, Rachel Reeves, o la titular de Exteriores, Yvette Cooper.

Futbolero y rockero: Andy Burnham

Andy Burnham nació en Liverpool y se crió en Cheshire; estudió literatura inglesa en la Universidad de Cambridge. Antes de dedicarse por completo a la política, trabajó como periodista especializado y desde muy joven militó en el Partido Laborista. Es aficionado al equipo de fútbol Everton, fanático de bandas indie de Manchester como The Smiths y The Stone Roses. Se casó con ella, Marie-France van Heel, nacida en los Países Bajos. Tienen tres hijos.

Últimos días de Starmer

El primer ministro saliente asistió este martes en París al tradicional desfile del 14 de julio, fiesta nacional francesa, junto a una veintena de dirigentes extranjeros.

De regreso a Londres, debe comparecer en el Parlamento, donde se debatirá un proyecto de ley creado en homenaje a las víctimas de la tragedia del estadio de Hillsborough, en 1989 en Sheffield, donde murieron 97 aficionados del Liverpool. La iniciativa tiene como objetivo impedir que las instituciones públicas oculten sus errores en caso de catástrofes o escándalos.

Burnham participará en el debate, en su primera intervención en la Cámara de los Comunes desde su regreso al Parlamento en junio.

Starmer, participó el lunes en una reunión en París de la coalición que apoya a Ucrania a combatir la invasión rusa.

En esa reunión aseguró que la participación del Reino Unido en el préstamo de ayuda de la Unión Europea (UE) a Ucrania de 90.000 millones de euros envía un mensaje “muy poderoso” de unidad europea.

En una rueda de prensa al término de la reunión de la denominada Coalición de Voluntarios, el saliente primer ministro del Reino Unido afirmó que la adhesión británica al préstamo de la UE garantizará que Ucrania reciba “las capacidades militares que necesita”.

“(El acuerdo) Crea una nueva vía para Ucrania para obtener material de la industria británica, incluida munición o sistemas de defensa aérea (...) y envía un mensaje muy poderoso sobre la unidad europea”, añadió Starmer.

Con información de EFE y AFP