Crucero con brote de hantavirus: la OMS evalúa a 147 pasajeros tras denegarse entrada a Cabo Verde

Un equipo de epidemiólogos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) iniciará este martes una evaluación exhaustiva sobre el estado sanitario de las 147 personas a bordo del crucero neerlandés MV Hondius. La misión técnica busca determinar el riesgo real de contagio tras confirmarse un brote de hantavirus que ya dejó tres muertos y mantiene en vilo la hoja de ruta del buque, actualmente fondeado frente a las costas de Cabo Verde.

La situación alcanzó un punto crítico luego de que el gobierno de Cabo Verde denegara el ingreso del navío a sus puertos, obligando a una coordinación de emergencia entre el Ministerio de Sanidad de España y la OMS.

Aunque inicialmente se manejó la posibilidad de que el crucero se dirigiera a las Islas Canarias, las autoridades españolas han sido enfáticas en que la escala definitiva dependerá exclusivamente de los datos epidemiológicos recolectores y de la identificación de contactos de alto y bajo riesgo entre el pasaje.

Vista general del crucero MV Hondius anclado frente al puerto de Praia, la capital de Cabo Verde. Foto: AFP

Evaluación técnica y posibles rutas de repatriación

La intervención de la OMS es la pieza clave para decidir si el MV Hondius podrá atracar en territorio europeo o si deberá seguir una ruta alternativa de cuarentena.

Según informó el Gobierno español en un comunicado oficial, no se descarta ningún escenario, incluida la llegada a las islas atlánticas, pero la prioridad es conocer si existen nuevos síntomas entre los pasajeros y tripulantes que aún no han sido reportados. Hasta que los expertos no entreguen su informe, el Ministerio de Sanidad mantendrá bloqueada cualquier decisión sobre la recepción del buque en puertos españoles.

Síntomas y transmisión: la gravedad del brote de hantavirus

El reporte actualizado de la OMS eleva a siete el número de personas afectadas por este virus, de las cuales dos han sido confirmadas mediante pruebas de laboratorio.

Esta fotografía aérea muestra el crucero MV Hondius anclado frente al puerto de Praia, la capital de Cabo Verde. Foto: AFP

La preocupación radica en la letalidad mostrada en este brote. El hantavirus es una enfermedad zoonótica que se transmite habitualmente de roedores a seres humanos a través del contacto directo con excrementos o saliva de animales infectados. En un entorno confinado como el de un crucero, la trazabilidad de los contactos es vital para evitar una propagación mayor.

Con información de EFE