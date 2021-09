Crisis en Argentina: claves para entender las renuncias tras las PASO 2021

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La mañana del domingo 12 de setiembre comenzaba con expectativa en Argentina. Ese día, los argentinos llegaron a los comicios para las elecciones legislativas conocidas como las PASO. "Es un día lindo porque, cada vez que en Argentina se vota, hacemos un poco más fuerte la democracia y para mí eso es muy importante", dijo Alberto Fernández, presidente de ese país, cuando acudió a votar en la Universidad Católica Argentina, en el capitalino barrio de Puerto Madero.

Sin embargo, tras el cierre de las mesas de votación y el inicio del escrutinio, el “día lindo” de Fernández se desplomó. Políticos, analistas, medios y todos los ciudadanos estaban expectantes para conocer cómo era el apoyo al gobierno del peronista de centroizquierda. Sin embargo, la principal coalición opositora argentina lo aventajó. Y desde ese domingo 12 de setiembre, por la noche, comenzaron las declaraciones, las tensiones y hasta las renuncias.

¿Qué pasó en Argentina y cómo entender las renuncias que se suscitaron tras las PASO 2021?

Elecciones clave



Las primarias se celebran para que los ciudadanos elijan, de entre las listas internas presentadas por cada partido, a los candidatos definitivos para las elecciones legislativas, cada dos años, y presidenciales, cada cuatro.



Además de dirimir las internas de cada coalición, las primarias sirven de filtro y dejan afuera de las generales a los partidos que no consigan con su lista más votada al menos el 1,5 % de votos. Y en la práctica son asumidas como una gran encuesta.



El 14 de noviembre se renovarán 127 de los 257 escaños de la Cámara de Diputados -donde ahora ningún grupo tiene mayoría absoluta- y 24 de los 72 del Senado, dominado por el oficialismo.



De darse similares resultados a las primarias, uno de los efectos principales será la pérdida de la mayoría absoluta de la que goza el peronismo en el Senado, lo que abrirá una nueva era en un Parlamento que necesitará de más acuerdos que nunca



Estas elecciones suelen utilizarse como termómetro de la situación política del gobierno. Para, por un lado, comprender si el gobierno actual tiene el apoyo de los ciudadanos, pero por el otro, estas PASO también son cruciales para la oposición, que trata de ordenar liderazgos tras la derrota del expresidente Mauricio Macri (2015-2019) ante Fernández en las presidenciales de 2019.

La derrota de Fernández



El presidente de Argentina, Alberto Fernández reconoció el claro triunfo de la oposición en las primarias legislativas en los principales distritos del país. A su vez, declaró que "algo" no habrá hecho bien su Gobierno para no haber recibido el apoyo que esperaba, pero se comprometió a trabajar para revertir el resultado en las generales de noviembre.



"Evidentemente algo no habremos hecho bien para que la gente no nos acompañe como esperábamos que nos acompañe, y todos los que estamos aquí escuchamos el veredicto de la gente, con respeto y mucha atención", dijo el mandatario al comparecer en el búnker en Buenos Aires del oficialista Frente de Todos, acompañado de la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández, líder de la facción kirchnerista del peronismo, quien prefirió no hablar.



En el búnker, el mandatario aseveró que tanto él como quienes le acompañaban solo quieren "la felicidad" del pueblo: "Vamos a trabajar para que en noviembre, cuando llegue la hora de la elección general, los argentinos y argentinas nos acompañen, porque seguimos convencidos de que estamos enfrente a dos modelos de país: uno que a todos incluye y otro que a millones deja a un costado", remarcó.

Con todo, el jefe de Estado aseveró que tiene por delante dos años de Gobierno (hasta las presidenciales de 2023) y no va a bajar los brazos. "Nada quiero más que terminar este mandato dejando un país en pie sin pobres", enfatizó.

¿Las razones de la derrota?



La recesión que se arrastra desde 2018 -que ya costó en 2019 la derrota electoral al expresidente Macri (2015-2019)-, agravada ahora por la irrupción del coronavirus, ha pasado también factura al actual Ejecutivo, desgastado además por escándalos relacionados con la gestión de la pandemia y las antipáticas medidas tomadas para paliarla.



Fernández, sin una fuerza política propia, asumió en diciembre de 2019 en una fórmula que impulsó la expresidenta Cristina Kirchner (2007-2015), ahora vicepresidenta.



En su mandato a Fernández le ha tocado enfrentar tanto la pandemia del COVID-19 como la profundización de la crisis económica que tiene a casi la mitad de la población en la pobreza.



Con la popularidad a la baja, en el último año Kirchner ha criticado la gestión de Fernández, dejando aflorar diferencias internas y llegando incluso a referirse a "funcionarios que no funcionan".



Argentina acumula hasta agosto una inflación de más de 30%, entre las más altas del mundo, y un índice de pobreza de 42%, en medio de una recesión que se prolonga desde 2018.



El gobierno debe además negociar con el Fondo Monetario Internacional un acuerdo de facilidades extendidas que reemplace el stand-by suscrito en 2018 durante el gobierno de Macri y por el cual debe 44.000 millones de dólares.

Los festejos de la oposición



Juntos por el Cambio, la principal coalición opositora argentina, a la que pertenece Macri, festejó este domingo la "nueva oportunidad" obtenida en las urnas tras ser, en las primarias legislativas, la primera fuerza en número de votos en los principales distritos.



"Gracias a todos los que fueron a votar y nos dieron una nueva oportunidad. Sabemos que es una tarea y una obligación", expresó en su búnker electoral la precandidata a diputada por la ciudad de Buenos Aires y exgobernadora de la provincia bonaerense María Eugenia Vidal, una de las triunfadoras de la jornada.



"Ha habido un claro mensaje de una Argentina que mayoritariamente le ha dicho basta a la mentira, a la ineptitud, a la inmoralidad, al desmanejo de las cosas", dijo Macri -que no opta a ningún cargo en estos comicios- en una entrevista con Canal 13, en la que se mostró convencido de que se está comenzando a ver "el fin del populismo" en el país.

Las acciones que tomó Fernández el día después

La primera imagen del día después de los comicios, fue la del Presidente bajando del helicóptero en la Casa Rosada junto a Fabiola Yañez, protagonista del escándalo del cumpleaños en Olivos. Pero no solo la primera dama fue incluida en la rutina de una jornada en la que cada gesto quedaba bajo interpretación. Fernández encabezó un acto para anunciar un proyecto de Ley de Compre Argentino junto al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, uno de los funcionarios apuntados por el kirchnerismo. En primera fila ubicó al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y al ministro de Economía, Martín Guzmán, los más resistidos por la vicepresidenta.



El presidente argentino pidió a quienes no votaron por su partido en las elecciones primarias de este domingo no condenar a la Argentina "al retroceso", en referencia a la gestión opositora que hubo hasta 2019, al prometer que su Gobierno va a hacer lo postergado y "corregir" lo que hizo mal.



"Sabemos que tenemos cosas que corregir. Lo que hicimos mal, lo corregiremos; lo que no hicimos, lo haremos; los errores cometidos, no los volveremos a cometer, pero por favor no condenemos al país al retroceso", afirmó.



"A los que no nos votaron, les pido, por favor, que piensen que la Argentina merece algo mejor que lo que nos pasó hasta el 2019", advirtió, al indicar que en la Administración de Macri las pymes cerraban, se perdía el trabajo y se tuvo que multiplicar por tres los planes sociales.



"Ahora que este tiempo" de la pandemia "pasa", es la hora de "seguir haciendo lo que veníamos haciendo y estaba bien hecho, de hacer lo que debimos postergar y no hicimos, de corregir las cosas que hicimos mal", prometió.



A los militantes les pidió convencer al electorado que lo "que está en juego" es que "la Argentina se ponga de pie", que "el trabajo vuelva", que "los empresarios argentinos sigan radicando su capital" en el país.



Además, Fernández volvió a señalar que su Gobierno apuesta al "mundo de la industria" por sobre el "mundo financiero" pero que está "convencido" que "la unión del capital y el trabajo" es lo que dinamiza el crecimiento y que están "empeñados" en distribuir trabajo.

Los primeros pasos de la tensión que se avecinaba

El mensaje del dirigente de La Cámpora Andrés "Cuervo" Larroque sobre la necesidad de oxigenar el gabinete preanunció el paso siguiente del conflicto. "Tenemos que elegir si seguimos paveando o reaccionamos y nos ponemos de cara a la gente a resolver los problemas”, disparó.



En la misma línea se pronunciaron la senadora María de los Ángeles Sacnun, el dirigente Hugo Yasky y hasta el exvicepresidente Amado Boudou. La tensión se incrementaba con el correr de las horas y, pese al encuentro cara a cara entre el Presidente y Cristina Kirchner en Olivos, no fue posible acercar posiciones.

La renuncia de los ministros



Cinco ministros presentaron ayer miércoles su renuncia al presidente argentino Alberto Fernández, quien aún debe decidir si las acepta.



Tras una jornada repleta de reuniones con los funcionarios de su mayor confianza, el mandatario se retiró de la Casa Rosada, sede del gobierno, sin hacer declaraciones ni anunciar si aceptó las renuncias presentadas.



Fernández abordó un helicóptero para regresar a la residencia oficial de Olivos, en las afueras de Buenos Aires, como lo hace a diario.



El ministro del Interior, Wado de Pedro, fue el primero en ofrecer su renuncia. Poco después le siguieron los titulares de las carteras de Justicia, Martín Soria; de Ciencia, Roberto Salvarezza; de Ambiente, Juan Cabandié; y de Cultura, Tristán Bauer, considerados como cercanos a la vicepresidenta Cristina Kirchner.



"Escuchando sus palabras del domingo por la noche donde planteó la necesidad de interpretar el veredicto que ha expresado el pueblo argentino, he considerado que la mejor manera de colaborar con esa tarea es poniendo mi renuncia a su disposición", escribió De Pedro en la carta que presentó a Fernández.



Por la mañana, además, el gabinete del gobernador Axel Kicillof puso su renuncia a disposición, algo que también había pedido Alicia Kirchner tras el revés electoral en Santa Cruz.

Reuniones frenéticas



Las reuniones se multiplicaron en los distintos sectores de la coalición oficialista. El Presidente convocó a su tropa a la Casa Rosada. Participaron, entre otros, Cafiero, Guzmán, Kulfas, Claudio Moroni (Trabajo), Juan Zabaleta (Desarrollo Social), Matías Lammens (Deportes y Turismo), Gabriel Katopodis (Obras Públicas), Sabina Frederic (Seguridad), Felipe Solá (Relaciones Exteriores) y Carla Vizzotti (Salud). El exjefe de Gabinete Aníbal Fernández se hizo presente y negó que existiera una crisis.



Sergio Massa llamó a una cumbre de urgencia en la sede del Frente Renovador y mantuvo un encuentro con Máximo Kirchner.



En medio de las horas más críticas, cerca de la vicepresidenta difundieron que Cristina Kirchner se comunicó con Guzmán para afirmale que no estaba detrás del pedido de su renuncia, lo que se leyó como un intento de calmar el nerviosismo reinante y sus consecuencias.



Además de los ministros fieles, hubo apoyos a Alberto Fernández desde distintos sectores. El jefe del Estado recibió el llamado de varios gobernadores, entre ellos, Ricardo Quintela (La Rioja), Sergio Uñac (San Juan), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Juan Manzur (Tucumán), Omar Gutiérrez (Neuquén) y Alberto Rodríguez Saá (San Luis). La cúpula de la CGT también expresó su respaldo. El embajador Daniel Scioli lo hizo público a través de Twitter, con un mensaje en el que resaltó el “alto sentido de la responsabilidad” del Presidente.