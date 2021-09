Fernández se fue en helicóptero de Casa Rosada a Olivos mientras define si cede a presión kirchnerista

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un quiebre interno desató una crisis política sin precedentes en el gobierno argentino a 72 horas de la derrota en las elecciones legislativas. Luego de la paliza electoral y ante la falta de cambios de figuras que resolvió el presidente argentina Alberto Fernández, un importante bloque de ministros y funcionarios que responden al liderazgo de Cristina Kirchner pusieron a disposición del jefe del Estado sus renuncias a través de una carta pública y formal.

Fernández reaccionó a ese gesto de sus socios y aglutinó a su tropa de ministros en la Casa Rosada para hacer una demostración de fuerza. Funcionarios, gobernadores, intendentes y gremialistas salieron a respaldar públicamente a la investidura presidencial. Sobre las 21:40 horas, el mandatario se retiró de Casa Rosada en helicóptero rumbo a Olivos.

El primero en mover las fichas fue el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro. Desde su despacho en la planta baja de la Casa Rosada, el funcionario del kirchnerismo con mayor peso político dentro del gabinete de Fernández hizo pública una carta en la que ponía su renuncia a disposición del Presidente.



Lo siguieron, como un efecto dominó, el ministro de Justicia, Martín Soria; el ministro de Ciencia y Tecnología, Roberto Salvarezza; la titular del PAMI, Luana Volnovich, y la directora de la Anses, Fernanda Raverta; el ministro de Medio Ambiente, Juan Cabandié; el ministro de Cultura, Tristán Bauer y la secretaria de Comercio, Paula Español. Solo algunos lo hicieron por carta. Pero todos ellos son de La Cámpora o responden al liderazgo de la vicepresidenta.



Hasta esta noche el jefe del Estado aún no había resuelto la situación de los funcionarios (un ministro adelantó que hoy no habría definiciones), aunque desde su círculo de confianza fueron lapidarios con el kirchnerismo duro y La Cámpora. “Está todo roto”, confió uno de los hombres de máxima confianza del Presidente. De Pedro ya había salido de Balcarce 50 para encontrarse con Cristina.



Por la tarde, cuando la crisis interna ya había derivado en una atmósfera de inestabilidad institucional, los voceros de la expresidenta buscaron tender un puente con la Casa Rosada. Dieron a conocer que Cristina Kirchner se había comunicado con el ministro de Economía, Martín Guzmán -uno de los principales apuntados por las críticas del kirchnerismo- para decirle que ella no estaba detrás del pedido de renuncia.



Con un efecto en cadena, luego del impacto que generó que algunos funcionarios hicieran públicas sus propuestas para abandonar el Gobierno, otros, como Victoria Donda (Inadi), Martín Sabbatella (Acumar) y Pablo Ceriani (Aerolíneas Argentinas), salieron a decir que también lo habían hecho de forma verbal. Y que, en rigor, todos están a tiro de decreto del Presidente.



Pero las renuncias “a disposición” de los funcionarios kirchneristas difundidas públicamente se leyeron en Casa Rosada como un contundente mensaje interno y un planteo conjunto y sorpresivo a Fernández, que se resiste al recambio de figuras en el gabinete.



En medio de un clima de enorme tensión y hermetismo, el Presidente mantuvo una extensa reunión en la Casa Rosada con Santiago Cafiero, su jefe de gabinete, y todos los ministros que no renunciaron. Estuvieron Martín Guzmán (Economía), Matías Kulfas (Desarrollo Productivo), Claudio Moroni (Trabajo), Juan Zabaleta (Desarrollo Social), Matías Lammens (Deportes y Turismo), Gabriel Katopodis (Obras Públicas), Felipe Solá (Cancillería), Sabina Frederic (Seguridad), Cecilia Todesca (vicejefa de Gabinete) y Carla Vizzotti (Salud) y la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, entre otros.



Un rato después, el mandatario recibió en su despacho, a solas, al exministro Aníbal Fernández, lo que desató un fuerte rumor sobre su eventual desembarco en la Casa Rosada. Pero tras ese encuentro, el interventor del Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) negó un ofrecimiento para integrar el gabinete.

El acto del Presidente y la sorpresa

La sucesión de renuncias provocó un cimbronazo interno en el Frente de Todos que será difícil de arreglar. Las cartas de renuncia se conocieron después del acto que protagonizó el Presidente con el ministro de Economía, Guzmán, quien, junto al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, son los principales apuntados por el kirchnerismo duro. Esta mañana se conoció que todo el gabinete de Axel Kicillof también había puesto la renuncia a disposición del gobernador.



La primera reacción de la Casa Rosada fue de sorpresa. No por las presentaciones de las renuncias, algo que consideraron “normal” en esta situación, sino por la forma en que decidieron desde La Cámpora, agrupación que lidera Máximo Kirchner, hacer pública la novedad. El martes por la tarde Fernández y Cristina habían tenido un encuentro mano a mano en Olivos.



“No hay ningún ministro que pueda condicionar al Presidente”, fue la primera reacción cerca del Presidente.

Minutos antes de las cartas de renuncia en cadena, Martín Guzmán -uno de los principales apuntados por La Cámpora- había compartido un acto con Fernández en el Museo de la Casa Rosada para presentar el proyecto de Ley de Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas.



En ese acto, el ministro de Economía hizo una férrea defensa de su performance en el Palacio de Hacienda y destacó que muchos de los proyectos económicos se impulsaron gracias al trabajo conjunto con los principales socios del Frente de Todos.



“Wado puso su renuncia a disposición del Presidente para que el jefe del Estado haga lo que considere. Es un gesto, no es una renuncia indeclinable”, señalaron a LA NACION cerca del ministro del Interior. “Es un referente importante en el gabinete y además fue uno de los coordinadores de la campaña. Fue una decisión personal de él”, aseguraron en su entorno.



Atrás lo siguieron otros integrantes de la troupe camporista del Gabinete. La idea se había tocado en varias reuniones, pero se desencadenó recién ayer.



Marcando un matiz, el ministro de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, Jorge Ferraresi, en tanto, dijo en declaraciones radiales que él puso su renuncia a disposición el mismo domingo electoral, de palabra. “Si Wado eligió la manera escrita, nosotros elegimos presentar la renuncia oralmente el mismo domingo o el lunes. La diferencia es de forma”, dijo Ferraresi en Radio con Vos.



Durante el día el Presidente recibió el llamado de varios gobernadores, entre ellos, Ricardo Quintela (La Rioja), Sergio Uñac (San Juan), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Juan Manzur (Tucumán), Omar Gutiérrez (Neuquén) y Alberto Rodríguez Saá (San Luis). Además, la CGT emitió un comunicado en respaldo al mandatario.

La carta de renuncia

“Motiva la presente poner a su disposición mi renuncia al cargo de Ministro del Interior de la Nación con el que he sido honrado desde el 10 de diciembre de 2019″, comienza la carta que este miércoles le envió el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, al presidente Fernández.



“Escuchando sus palabras del domingo por la noche donde planteó la necesidad de interpretar el veredicto que ha expresado el pueblo argentino, he considerado que la mejor manera de colaborar con esa tarea es poniendo mi renuncia a su disposición”, concluye el texto.