COP31: cumbre climática de las Naciones Unidos se realizará nuevamente sin la presencia del Gobierno de Estados Unidos

La cumbre climática de la ONU en Antalya (COP31) comienza hoy lunes con la ambición de “pasar de las palabras a los hechos” y facilitar el acceso al dinero para afrontar el calentamiento a quienes más lo necesitan, en un mundo plagado de disputas geopolíticas y comerciales, y sin la presencia del Gobierno de Estados Unidos.

La conferencia reunirá hasta el 20 de noviembre a representantes de casi 200 países bajo una fórmula inédita: Turquía ejercerá la presidencia formal y Australia dirigirá las negociaciones.

Ambos países quieren que Antalya convierta los compromisos ya existentes en medidas concretas, pero las diferencias sobre quién paga y cómo abandonar los combustibles fósiles amenazan con limitar los resultados, que además se alcanzan por consenso.

“La COP31 es la COP de llevar los compromisos a la práctica”, dijo recientemente el ministro turco de Medio Ambiente, Murat Kurum, presidente de la conferencia. La cita llega cuando los estragos de la crisis climática se agravan y las últimas proyecciones de la ONU sitúan al planeta rumbo a un calentamiento de 2,8 grados a finales de este siglo con las políticas actuales, lejos del límite de 1,5 grados del Acuerdo de París de 2015.

“La financiación será el principal escollo”, afirma Cosima Cassel, experta en diplomacia climática y geopolítica del centro de estudios europeo E3G. El dinero es clave porque muchos países en desarrollo condicionan la aplicación de sus planes climáticos para reducir emisiones a la llegada de financiación. Cassel advierte de que las restricciones presupuestarias de los países desarrollados, incluidos los de la Unión Europea (UE), dejan poco margen.

En la COP29 de Bakú, en 2024, se acordó movilizar al menos 300.000 millones de dólares anuales para los países en desarrollo de aquí a 2035, dentro de un objetivo más amplio de alcanzar 1,3 billones anuales, pero aún existen diferencias sobre quién debe aportarlos.

EFE