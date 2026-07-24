Conmoción en Colombia: asesinan a una joven embarazada y aparece sin su bebé en el vientre

Este lunes en Cali, Colombia, fue hallado con signos de tortura el cuerpo de una joven de 21 años que cursaba 8 meses de embarazo, pero sin su hija en el vientre.

María Camila Potosí estaba ausente desde el pasado jueves 16 y apareció días después en un avanzado estado de descomposición, envuelta en sábanas, en la zona de La Buitrera.

El caso desató una intensa búsqueda de las autoridades colombianas para ubicar al bebé y capturar a los responsables del asesinato. La alcaldía de la ciudad y la intendencia de Valle del Cauca ofrece 250 millones de pesos colombianos para quien aporte información certera.

Las primeras hipótesis forenses sugieren que los victimarios pudieron inducir a Camila el parto o realizar una extracción clandestina, configurando un posible caso de tráfico de menores.

Manifestación por el asesinato de María Camila Potosí, en Cali, Colombia. El Tiempo/GDA

Los videos de las cámaras de seguridad del barrio Polvorines dieron la principal pista: captaron a la víctima el día de su desaparición viajando como acompañante en moto con una mujer, identificada de manera preliminar como Yulieth Angulo.

La expareja de la sospechosa -Carlos Rincón, también indagado- declaró públicamente que ella le había afirmado que cursaba un embarazo y que pronto daría a luz, pese a que la relación sentimental entre ellos había terminado meses atrás. Agregó que su expareja ya había simulado dos gestaciones en el pasado.

Captura de cámaras de seguridad que grabaron a María Camila Potosí viajando con una sospechosa por su asesinato, en Cali, Colombia.

El Tiempo/GDA

La Policía Metropolitana de Cali confirmó que la conductora de la moto se encuentra en calidad de indagada. Los detectives analizan múltiples contradicciones en su relato inicial, dado que primero aseguró haber dejado a la víctima en un centro de salud y luego modificó esa versión.

El expediente se maneja con hermetismo para no entorpecer los allanamientos a los involucrados.

Con información de El Tiempo/GDA