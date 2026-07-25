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El País Mundo

Conmoción en Alemania: varios heridos en Berlín tras atropello múltiple en la fiesta del Día del Orgullo LGBTI

El evento fue cancelado por los organizadores. En la escena trabajan equipos médicos y de Bomberos; la Policía alemana busca a los responsables del ataque.

El País
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25/07/2026, 18:51
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Personal policial trabaja en la escena de un atropellamiento masivo en Berlín, durante fiesta del Día del Orgullo.
Personal policial trabajan en la escena de un atropellamiento masivo en Berlín, durante fiesta del Día del Orgullo.
Foto: AFP.

Varias personas resultaron heridas este sábado por la tarde en Berlín durante la fiesta del Día del Orgullo LGTBI después de que un vehículo atropellara a varias personas en una de las zonas donde había participantes de la fiesta, informó la Policía.

"Presuntamente ha entrado un auto en el parque y ha atropellado a varias personas y, también hay visiblemente heridos, por eso los bomberos de Berlín están atendiendo a pacientes en el Tiergarten", informó un portavoz en la cuenta de X de Berlín.

Las autoridades, que tienen desplegado un dispositivo con 2.200 agentes de Policía durante la fiesta del Día del Orgullo LGTBI, están en busca de "posibles sospechosos" responsables del atropello.

Personal médico trabaja en la escena de un atropellamiento masivo en Berlín.
Personal médico trabaja en la escena de un atropellamiento masivo en Berlín.
Foto: AFP.

Según el diario Bild, el suceso ocurrió sobre las 20:00 GMT en la calle Lennéstrasse, aledaña al Tiergarten, el gran parque del centro de Berlín que este sábado era escenario del fin de la fiesta del Día del Orgullo LGTBI, un evento que reunió a cientos de miles de personas en la capital alemana.

Tras el suceso, el evento fue cancelado por los organizadores, según recogieron medios como Bild o la televisión NTV.

Agencia EFE

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