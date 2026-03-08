Colombia llevará a cabo elecciones legislativas hoy domingo, que mostrarán el pulso de las fuerzas de Petro

Más de 41 millones de colombianos están convocados hoy domingo a las urnas para elegir a los miembros del Senado y la Cámara de Representantes para el periodo 2026-2030 en las primeras elecciones de este año en el país, que tiene también presidenciales el próximo 31 de mayo y una posible segunda vuelta el 21 de junio.

La jornada electoral de hoy incluye consultas entre partidos del centro, la izquierda y la derecha para escoger tres candidatos presidenciales, una votación paralela que ha acaparado tanta o más atención que las listas al Senado y la Cámara en un ambiente de alta polarización en el país.

Para el Senado están en juego 103 escaños, de los cuales 102 se elegirán hoy domingo, y el 103 será para el candidato que obtenga la segunda mayor votación en las elecciones presidenciales.

Lo mismo sucede en la Cámara, donde serán elegidas 182 curules y la 183 será para el compañero de fórmula del segundo más votado a la Presidencia. Las elecciones son cruciales porque de la composición del Congreso dependerá el margen de maniobra que tendrá el presidente que asuma el próximo 7 de agosto en reemplazo de Gustavo Petro, quien no puede buscar un segundo mandato al haber sido prohibida la reelección en el país en 2015.

Las encuestas apuntan a que las mayores votaciones para Senado y Cámara serán las de las listas del Pacto Histórico, partido de Petro, y del opositor Centro Democrático, del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), que pueden obtener en torno al 20 % de las curules cada uno, con lo cual el próximo presidente, sea del color que sea, tendrá que recurrir nuevamente a alianzas legislativas para gobernar.

Las encuestas vaticinan que la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, se impondrá en la de la derecha, llamada ‘Gran consulta por Colombia’, en la que compite con otros políticos de peso como Mauricio Cárdenas, David Luna, Vicky Dávila, Juan Manuel Galán, Paloma Valencia, Juan Carlos Pinzón, Aníbal Gaviria, Enrique Peñalosa y Juan Daniel Oviedo.

Este último podría ser la sorpresa por la ola de apoyo recibida en los últimos días, incluso de sus rivales de la derecha, luego de que el candidato presidencial Abelardo de la Espriella, del movimiento de ultraderecha Defensores de la Patria, que no participa en la consulta, se burlara de Oviedo por su abierto homosexualismo.

EFE