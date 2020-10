Cóctel de anticuerpos y un esteroide: lo que se sabe del tratamiento contra el COVID de Trump

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Si bien no hay completa precisión sobre la fecha, Donald Trump fue diagnosticado con COVID-19 el jueves 1° de octubre y el viernes 2 fue internado en el Hospital Walter Reed. "Creo que estoy bien, pero vamos a asegurarnos”, expresó el presidente de Estados Unidos en un video difundido por la Casa Blanca para justificar esa medida de sus médicos.

A pesar de formar parte de la población de riesgo (tiene 74 años y sobrepeso) Trump fue dado de alta el lunes y escribió en su cuenta de Twitter: "Me siento mejor de lo que me sentía hace 20 años". Su médico personal, Sean P. Conley, dijo que cumplía con las exigencias para ser dado de alta pero "todavía no está fuera de peligro".

Durante su estadía en el hospital Trump recibió una terapia experimental de anticuerpos, según indicó Brian Garibaldi, otro de sus médicos tratantes. También se sabe que está tomando zinc, vitamina D, famotidina, melatonina y aspirina. ¿Cuánto más se conoce del tratamiento al que está siendo sometido Trump?

Un cóctel de anticuerpos tomados de una persona recuperada y de un ratón

Durante su estadía en el hospital Trump recibió un cóctel de anticuerpos que trabajan contra una proteína clave en el virus SARS-Cov 2 y busca frenar su expansión y desarollo, según un informe publicado por la revista Science.

Los dos anticuerpos que forman parte de este cóctel tienen orígenes distintos. Uno se toma del organismo de una persona que ya se haya recuperado del COVID-19. El otro se toma de un ratón que tiene un sistema inmunológico similar al de un ser humano y al que se le inyectó una proteína inmune.

Pruebas en animales han demostrado que este cóctel tiene la capacidad de frenar la expansión del coronavirus y reducir la carga viral. Regeneron es la empresa farmaceutica que desarrolló este tratamiento y ha expresado que el uso del tratamiento también ha sido efectivo en personas con casos asintomáticos o con síntomas moderados, tal indican es el caso de Trump.

Según la información brindada, Trump recibió una infusión de 8 gramos de este tratamiento cuando Regeneron ha informado que dosis de 2,4 gramos son casi tan efectivas como las de mayor tamaño.

George Yancopoulos, cofundador y director científico de Regeneron, expresó que no sabe las causas por las que el equipo médico de Trump decidió dar esa dosis pero estima que es por "mucha precaución".

Remdesivir, creado originalmente para combatir la Hepatitis C

El Remdesivir, un fármaco desarrollado para combatir la Hepatitis C por la farmacéutica Gilead Sciences, también forma parte del tratamiento de Trump. No tuvo buenos resultados para tratar la enfermedad original pero ha sido utilizado para tratar otros virus.

Las pruebas que se han hecho con este fármaco en personas que tienen coronavirus han tenido algunos buenos resultados ya que pacientes han acortado su tiempo de recuperación. Igualmente su resultado eficaz todavía está siendo probado.

Dexametasona, un esteroide que la OMS no recomienda para casos leves

Los médicos tratantes también informaron que Trump ha recibido Dexametasona, "un corticosteroide utilizado en gran variedad de afecciones por sus efectos antiinflamatorios e inmunosupresores", según explica la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Si bien la OMS reconoce que este tratamiento ha provocado mejoras en personas que se encuentran en estado crítico, no recomienda el tratamiento para asintomáticos o para quienes tengan síntomas leves: "No se observó que resultara beneficioso para los enfermos que presentan síntomas leves, es decir, para los que no requieren oxigenoterapia"

Oxígeno al menos en dos oportunidades

Si bien la información sobre el tratamiento a Trump no es del todo clara, los médicos reconocieron que tanto el jueves como el viernes el presidente estadounidense debió recibir oxígeno.

Sus médicos también aclararon que Trump está tomando zinc, vitamina D, famotidina, melatonina y una aspirina diaria, aunque no aclararon si esto forma parte del tratamiento o de sus medicinas diarias.

Según el último reporte dado a conocer por el médico Sean Conley, Trump lleva más de un día sin síntomas de la enfermedad y "no ha necesitado ni recibido oxígeno suplementario desde su hospitalización inicial".