Qué es la dexametasona, el esteroide que recibe Trump por el coronavirus

El estado de salud del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mejora mientras es tratado por COVID-19 en un hospital militar, dijeron los médicos que lo atienden, que agregaron que podría volver a la Casa Blanca este lunes.

Los médicos informaron que le dieron oxígeno dos veces a Trump, el jueves y el viernes, y le han administrado dexametasona.

"El paciente sigue mejorando. Se ha mantenido sin fiebre desde el viernes por la mañana y sus signos vitales están estables", dijo el doctor Sean Dooley a periodistas en el Centro Médico Militar Walter Reed, donde el mandatario está siendo tratado desde el viernes.



Pero, ¿qué es la dexametasona, en concreto? De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) "es un corticosteroide utilizado en gran variedad de afecciones por sus efectos antiinflamatorios e inmunosupresores".

Además, el organismo máximo de la salud explicó que un ensayo del Reino Unido probó que los pacientes hospitalizados con coronavirus y en estado crítico obtuvieron mejoras al recibir este esteroide.



Según la OMS "el tratamiento con dexametasona reduce en alrededor de una tercera parte la mortalidad de los pacientes conectados a respiradores y en torno a una quinta parte la de los pacientes que solo necesitan oxígeno".

No obstante, para la OMS no se debe tomar para prevenir el COVID-19 ni para tratar los síntomas leves que ocasiona: "Este fármaco resulta muy promisorio para tratar a pacientes graves y críticos, pero no se observó que resultara beneficioso para los enfermos que presentan síntomas leves, es decir, para los que no requieren oxigenoterapia".#